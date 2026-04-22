Военный эксперт Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, какой могла быть главная цель Сил обороны и повлияет ли эта атака на способности России атаковать Украину. Интересно, что Черноморский флот противника уже не впервые становился целью наших военных.

Станет ли меньше атак по Украине?

По мнению Павла Нарожного, маловероятно, что удар по российскому пункту управления движением военных кораблей в Севастополе повлияет на интенсивность атак по Украине. Все потому, что Черноморский флот России уже уничтожен примерно на 90 – 95%.

Атаки, которые происходили именно с помощью Черноморского флота – это крылатые ракеты, их запускают с кораблей и с подводных лодок. Насколько я знаю, у них остался только один ракетоносец – "Адмирал Макаров", который сейчас в более-менее невредимом состоянии. Он находится в Новороссийске,

– сказал он.

Учитывая то, что россияне спрятали решки своего флота в Новороссийске, и иногда используют его для запуска крылатых ракет, то Силам обороны стало легче отражать вражеские атаки.

Нарожный отметил, что в Воздушных силах сообщают о стопроцентном сбитии крылатых ракет в некоторые дни.

Однако, по его словам, в Севастополе у оккупантов осталось большое количество катеров. Их они используют для разведки, минирования и для других небольших задач.

На это она (атака по Черноморскому флоту России – 24 Канал) может повлиять. Таких операций станет меньше,

– добавил он.

Интересно, в ночь на 19 апреля 2026 года ГУР атаковало большие десантные корабли России. Вражеские суда были во временно оккупированном Крыму. Россияне понесли серьезные финансовые убытки из-за атаки, ведь корабли были выведены из строя.

