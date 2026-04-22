Политолог Валерий Дымов озвучил 24 Каналу, что Путин рассчитывал совсем не на такие результаты так называемой "сво". Ситуация на фронте, в российской экономике и так далее пошла не по плану России.

"Путин дальше рассказывает, что все идет по плану. Его планы видят Усть-Луга, Приморск, Туапсе, Новокуйбышевск. Эта война стучится в каждый российский дом", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Владимир Путин сделал заявление относительно того, чем завершится война в Украине. По его словам, в Кремле уже якобы определились с финалом войны, но не будут обнародовать информацию об этом. Российский диктатор уверен, что все цели будут достигнуты.

Чего боится враг?

Валерий Дымов отметил, что еще три года назад обсуждали, что будет, если Россия выйдет из зернового коридора. Кремль диктовал условия, заблокировав международные пути. Сегодня Черноморский флот заперт в Новороссийске и добивается нашими беспилотниками.

В апреле 2025 года Дональд Трамп заявлял, что в течение недели Украина и Россия достигнут соглашения. Были опасения, что США давят на Киев согласиться на условия Путина, потому что у нашего государства и Европы "нет карт". Сегодня же ситуация другая. Украина наносит мощные удары вглубь России.

У нас есть глубокий тыл. Именно поэтому они (россияне – 24 Канал) боятся. Потому что мы можем строить заводы в Дании, пропагандировать наши технологии, наш опыт на Ближнем Востоке. Мы можем выстраивать сотрудничество с мощными компаниями в Европе, получая от них технологии, разрабатываем совместные проекты,

– объяснил политолог.

Что происходит в Кремле?