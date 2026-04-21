Поэтому активизировались разговоры о возможной борьбе за власть в российской элите. Об этом пишет Daily Star.
Что известно об исчезновении Путина?
Отсутствие Владимира Путина в публичном пространстве в течение такого длительного времени является нетипичным, ведь раньше он регулярно появлялся на официальных мероприятиях, встречах и в телеэфирах.
Последние обнародованные кадры показывают его во время пасхальной службы в православном храме, где он стоял с зажженной свечой рядом с мэром Москвы Сергеем Собяниным. После этого новых публичных появлений не было, хотя Кремль заявляет, что президент продолжает работать.
Несмотря на официальные заверения, отсутствие видео или прямых трансляций с его участием только усиливает подозрения. В медиа и среди экспертов активно обсуждают возможные проблемы со здоровьем российского лидера. Кремль традиционно отвергает такие предположения, называя их безосновательными, однако это не останавливает распространение слухов. Дополнительное напряжение создают сообщения о вероятных внутренних конфликтах в российской власти.
Российский социолог и критик Кремля Игорь Эйдман заявил, что впервые за долгое время баланс сил в ближайшем окружении Путина может меняться. По его словам, интересы части элит больше не совпадают с интересами самого президента, что создает риски для стабильности режима.
Отдельные источники также сообщают о возможных сценариях внутренней борьбы за власть, которые якобы обсуждаются в кулуарах. Речь идет об усилении напряжения среди силовых структур, политических элит и крупного бизнеса.
После начала полномасштабной войны против Украины и введения масштабных санкций значительная часть российских олигархов потеряла часть своих активов, что могло повлиять на их лояльность.
Что известно о "больших проблемах Путина"?
Проблемы внутри российской политической системы и позиции главы Кремля Владимира Путина все чаще становятся предметом публичных дискуссий экспертов. Политтехнологи отмечают, что война против Украины зашла в тупик. Поэтому возможные сценарии ее "замораживания" могут создать для него политические риски внутри страны.
Любое прекращение боевых действий в нынешних условиях может быть воспринято как поражение, что потенциально усиливает внутреннюю нестабильность в России. Аналитики также указывают на обострение борьбы между различными силовыми и экономическими структурами в России. В частности, противоречия возникают между ФСБ, правительством и финансовыми регуляторами по контролю над экономикой и цифровыми инициативами.
Экономическая ситуация также остается сложной: санкции, расходы на войну и бюджетный дефицит давят на российскую экономику. Несмотря на периодический рост доходов от энергоресурсов, общая финансовая стабильность остается шаткой. Это усиливает напряжение между различными группами влияния внутри страны.