Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Там виклали актуальну статистику за попередній день, 30 квітня.

Які втрати в росіян сьогодні?

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 331 710 (+1 420) осіб

танків – 11 903 (+2)

бойових броньованих машин – 24 496 (+3)

артилерійських систем – 41 044 (+100)

РСЗВ – 1 757 (+1)

засоби ППО – 1 357 (+1)

літаків – 435 (+0)

гелікоптерів – 352 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 265 284 (+1924)

крилаті ракети – 4 579 (+0)

кораблі / катери – 33 (+0)

підводні човни – 2 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 93 009 (+403)

спеціальна техніка – 4 150 (+2)



Втрати росіян на 1 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зверніть увагу! Україна може втримати Донбас аж до того часу, доки Росія розпадеться. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив Роман Світан, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт. За його словами, ключове стратегічне завдання української армії – перемелювання війська противника в режимі активної оборони.

Батальйон "Ахмат" зазнав найбільших втрат з 2022 року

Бійці ГУР у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони провели масштабну операцію. Вони на початку березня 2026 року вдарили по кадирівцях дронами й артилерією. І ті втратили не тільки транспорт і броньовану техніку, але й багато особового складу.

Загалом ці втрати стали найбільшими з початку повномасштабного вторгнення Росії. Важливо, що в операції брали участь воїни вільної Ічкерії зі спецпідрозділу Головного управління розвідки МО України "Шаманбат".