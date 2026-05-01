В эфире 24 Канала главный редактор Defence Express Олег Катков рассказал, насколько критична для россиян такая потеря и какие последствия может иметь в будущем.

Насколько критична для России потеря катеров?

Катера "Соболь" и "Грачонок" – это корабли четвертого ранга России. Их длина по 30 метров. "Соболь" – это патрульный катер пограничной службы береговой охраны. Его назначение заключается в борьбе со скоростными объектами и их перехватом. Он, вероятно, должен был бы прикрывать район Керченского пролива от морских надводных дронов.

"Грачонок" вообще противодиверсионный. Он имеет довольно сложное оборудование, акустические комплексы. В случае защиты Крымского моста "Грачонок" должен был бы играть роль защиты барьера от обнаружения подводных украинских дронов.

Поразили оба. Нам неизвестен конечный результат поражения. Однако, например, морской дрон Magura V5 имеет боевую часть 300 килограммов. Если представить, что у катера взрывается 300 килограммов боевой части, то катер просто аннигилировали,

– сказал Катков.

По его словам, это не критическая потеря для врага, а больше демонстрация того, что, возможно, оцениваются какие-то меры по незаконно построенному Керченскому мосту.

Важен такой момент – Керченский мост не играет столь большого военного значения, как бы хотелось. Ведь враг уже построил и у него давно функционирует логистический коридор по суше вдоль побережья Азовского моря.

Обратите внимание! С начала полномасштабного вторжения Силам обороны удалось уничтожить 33 российских корабля / катера и 2 подводные лодки.

Этот коридор работает на полную мощность, даже если Керченский мост разрушат, что, вероятно, должно произойти, но это не означает перерыва всей логистики. Тем более после украинских ударов, россияне ограниченно используют мост.

Важно! Украина нанесла два основных крупных удара по Крымскому мосту, которые привели к существенным повреждениям. Первый удар 8 октября 2022 года, а второй – 17 июля 2023 года.

Что происходит в Крыму?

В оккупированном Крыму после атаки беспилотников вспыхнул пожар на базе российских ракетных комплексов "Искандер". Местные жители сообщали о пролете дронов, тогда как российская ПВО традиционно отчиталась о якобы уничтожении 20 аппаратов.

Впоследствии в Defense Express отметили, что украинским беспилотникам удалось прорвать защитные укрытия базы и поразить объекты внутри. По предварительным данным, для удара могли применять дроны средней дальности с мощными боевыми частями, в частности типа FP-2.

Между тем военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов отметил, что взрывы в Крыму фактически стали регулярными и раздаются почти каждую ночь, хотя не всегда попадают в публичное пространство. По его словам, украинские силы последовательно уничтожают одно из ключевых преимуществ российских войск, без которого удержание полуострова значительно усложняется.