Детальніше про втрати ворога на 2 травня 2026 року повідомили у Генштабі.

Які втрати в росіян сьогодні?

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 332 950 (+1 240) осіб;
  • танків – 11 906 (+3);
  • бойових броньованих машин – 24 500 (+4);
  • артилерійських систем – 41 117 (+73);
  • РСЗВ – 1 763 (+6);
  • засобів ППО – 1 357 (+0);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 352 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 267 589 (+2 305);
  • крилатих ракет – 4 579 (+0);
  • кораблів/катерів – 33 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 93 274 (+265);
  • спеціальної техніки – 4 151 (+1).

Втрати ворога на 2 травня / Інфографіка Генштабу
Зверніть увагу! Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у розмові з 24 Каналом зазначив, що українські сили здатні протистояти ворогу. Він наголосив, що головним стратегічним завданням ЗСУ є виснаження сил противника в умовах активної оборони. На його думку, це дозволить Україні втримувати Донбас аж до розпаду Росії.