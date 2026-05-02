Подробнее о потерях врага на 2 мая 2026 года сообщили в Генштабе.
Какие потери у россиян сегодня?
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.05.26 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 332 950 (+1 240) человек;
- танков – 11 906 (+3);
- боевых бронированных машин – 24 500 (+4);
- артиллерийских систем – 41 117 (+73);
- РСЗО – 1 763 (+6);
- средств ПВО – 1 357 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 352 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 267 589 (+2 305);
- крылатых ракет – 4 579 (+0);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 93 274 (+265);
- специальной техники – 4 151 (+1).
Потери врага на 2 мая / Инфографика Генштаба
Обратите внимание! Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом отметил, что украинские силы способны противостоять врагу. Он отметил, что главной стратегической задачей ВСУ является истощение сил противника в условиях активной обороны. По его мнению, это позволит Украине удерживать Донбасс вплоть до распада России.