Подробнее о потерях врага на 2 мая 2026 года сообщили в Генштабе.

Смотрите также Это рекорд: в 2026 году Россия планирует завербовать в армию более 18 тысяч иностранцев

Какие потери у россиян сегодня?

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.05.26 ориентировочно составили:

личного состава – около 1 332 950 (+1 240) человек;

танков – 11 906 (+3);

боевых бронированных машин – 24 500 (+4);

артиллерийских систем – 41 117 (+73);

РСЗО – 1 763 (+6);

средств ПВО – 1 357 (+0);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 352 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 267 589 (+2 305);

крылатых ракет – 4 579 (+0);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 93 274 (+265);

специальной техники – 4 151 (+1).



Потери врага на 2 мая / Инфографика Генштаба

Обратите внимание! Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом отметил, что украинские силы способны противостоять врагу. Он отметил, что главной стратегической задачей ВСУ является истощение сил противника в условиях активной обороны. По его мнению, это позволит Украине удерживать Донбасс вплоть до распада России.