Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Как Россия вербует иностранцев?
О планах врага рассказал секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными бригадный генерал Дмитрий Усов. Он выступил во время дискуссии "Иностранные боевики в российской армии: как остановить глобальную схему вербовки".
По словам Усова, сейчас в составе российских войск воюют тысячи иностранцев: более 13 тысяч – из стран Центральной Азии, более 1,8 тысяч – из Южной Азии, почти 3 тысячи – из Африки, более 1,5 тысяч – из Латинской Америки, а также около 14 тысяч из КНДР.
В этом году страна-агрессор также планирует рекрутировать рекордные 18 500 иностранцев – для Москвы это важный ресурс на фоне массовых потерь собственного населения на войне против Украины.
Усов отметил, что активное привлечение иностранных граждан Россией создает риски усиления транснациональных схем торговли людьми и является вызовом для международной безопасности. По его словам, ответственность за такие практики лежит на Кремле.
Отдельно секретарь Координационного штаба высказался о потерях иностранных наемников российской армии в так называемых "мясных штурмах" на войне против Украины. По имеющимся данным, они составляют не менее 5 149 человек.
Некоторым повезло – они попали в украинский плен. Сегодня Коордштаб занимается наемниками из 48 стран: среди "топов" – Таджикистан, Узбекистан и Беларусь,
– подытожил Дмитрий Усов.
Интересно! Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в разговоре с 24 Каналом рассказал, что российское руководство на фоне значительных потерь стягивает наемников из стран Африки. Также в войска продолжают привлекать россиян, которые находятся в тюрьмах или тех, кто находится на условном сроке под колпаком российских правоохранительных органов.
Объявит ли Кремль мобилизацию?
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в эфире 24 Канала рассказал, что сейчас в Кремле рассматривают сценарии, которые свидетельствуют о подготовке не к миру, а к дальнейшему затягиванию войны. По его словам, российские власти уже рассматривают даже непопулярные для собственного общества шаги, если они позволят тянуть войну дальше.
Среди возможных шагов рассматривается и проведение новой частичной мобилизации, поскольку потери российских войск, по оценкам, уже превышают темпы пополнения за счет контрактников и наемников, а боевые действия, как ожидается, могут продолжаться как минимум до осени.
Параллельно в России усиливают контроль над информационным пространством – в частности ограничивают работу Telegram и других платформ, чтобы минимизировать распространение нежелательной информации и предотвратить потенциальные общественные протесты.