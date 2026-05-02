Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Читайте также Фейковая революция от Кремля: как в России сливают идею бунта

Как Россия вербует иностранцев?

О планах врага рассказал секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными бригадный генерал Дмитрий Усов. Он выступил во время дискуссии "Иностранные боевики в российской армии: как остановить глобальную схему вербовки".

По словам Усова, сейчас в составе российских войск воюют тысячи иностранцев: более 13 тысяч – из стран Центральной Азии, более 1,8 тысяч – из Южной Азии, почти 3 тысячи – из Африки, более 1,5 тысяч – из Латинской Америки, а также около 14 тысяч из КНДР.

В этом году страна-агрессор также планирует рекрутировать рекордные 18 500 иностранцев – для Москвы это важный ресурс на фоне массовых потерь собственного населения на войне против Украины.

Усов отметил, что активное привлечение иностранных граждан Россией создает риски усиления транснациональных схем торговли людьми и является вызовом для международной безопасности. По его словам, ответственность за такие практики лежит на Кремле.

Отдельно секретарь Координационного штаба высказался о потерях иностранных наемников российской армии в так называемых "мясных штурмах" на войне против Украины. По имеющимся данным, они составляют не менее 5 149 человек.

Некоторым повезло – они попали в украинский плен. Сегодня Коордштаб занимается наемниками из 48 стран: среди "топов" – Таджикистан, Узбекистан и Беларусь,

– подытожил Дмитрий Усов.

Интересно! Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в разговоре с 24 Каналом рассказал, что российское руководство на фоне значительных потерь стягивает наемников из стран Африки. Также в войска продолжают привлекать россиян, которые находятся в тюрьмах или тех, кто находится на условном сроке под колпаком российских правоохранительных органов.

Объявит ли Кремль мобилизацию?