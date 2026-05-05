Поэтому удар действительно возможен, но есть важный нюанс относительно самих ракет. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный, отметив, что россияне активно их прячут.

Смотрите также "Выжидали, когда приедут спасатели": страшные детали двойного удара России по Полтавщине

Может ли Украина ударить по "Капустиному Яру" и остановить пуски "Орешников"?

Военный эксперт отметил, что атака на полигон "Капустин Яр" возможна, ведь в последнее время мы видим ряд успешных ударов по различным стратегическим объектам России.

Говорится об атаках дронов на НПЗ, которые россияне не могут никак остановить, на Москву, куда недавно залетел БпЛА, а также на аэродромы с уничтожением российских истребителей Су-35, Су-57 (одни из самых дорогих самолетов тактического уровня, которые есть в России).

Однако сами пусковые установки и ракеты хранятся глубоко под землей. Мы можем поразить обслуживающую инфраструктуру, которая является очень важной для запуска и для использования этих ракет. То есть остановить пуски, повредив эту инфраструктуру, к сожалению, не сможем. Однако значительно усложнить (запуск ракеты, – 24 Канал) можем,

– объяснил он.

Нарожный объяснил, что "Орешник" – это твердотопливная баллистическая ракета средней дальности. Поскольку топливо не жидкостное, это означает, что обслуживать ее относительно просто. Однако в то же время обслуживание и пуски – это очень важный этап.

Обратите внимание! В результате атаки на полигон "Капустин Яр" в феврале этого года удалось повредить техническое сооружение для обслуживания баллистических ракет средней дальности, монтажного корпуса и склада МТЗ.

Какие ракеты нужны для этой атаки?

Военный эксперт отметил, что лучшее оружие для атаки на этот полигон – это баллистические ракеты. Их врагу сбивать очень сложно, ведь в России дефицит систем для сбивания такого вида вооружения. Эти ракеты могут сбивать только С-400 или С-500.

Президент Владимир Зеленский уже говорил, что у нас есть баллистические ракеты, которые мы применяли на поле боя, но он не давал комментарии по этому поводу. Также есть комментарии главного конструктора Fire Point Дениса Штилермана, который рассказывал о разработке и тестировании баллистических ракет FP-7 и FP-9. Однако конкретных образцов нет.

Поэтому, кроме баллистических ракет, можно также использовать крылатые ракеты,

– подчеркнул он.

В то же время Нарожный добавил, что полностью остановить пуски "Орешника" невозможно даже баллистическими ракетами, ведь это очень сложно.

Угроза пусков "Орешника": что известно?

Офицер управления батальона "Нахтигаль" с позывным "Майор Шмель" предположил, что Россия может нанести ядерный удар по Украине, использовав ракету "Орешник".

Ранее полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан отметил, что 15 апреля россияне поднимали в небо Ту-95 с авиабазы "Оленья" и применяли сотни БПЛА. По его мнению, эти мероприятия могут закончиться пуском "Орешника".