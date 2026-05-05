Об этом 24 Каналу рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, который обратил внимание на то, что враг пытается различными способами комбинировать свои атаки. Также россияне 5 мая нанесли удары по железной дороге, уничтожив вагон в Харьковской области. Пассажиры, к счастью, заблаговременно эвакуировались, поэтому обошлось без пострадавших.

Какой была атака врага по Полтавщине?

Лакийчук отметил, что находился в ночь на 5 мая в Полтаве, когда противник атаковал область.

"В 3:00 россияне ударили дронами по одному из предприятий. А потом минут через 40 прогремел еще один взрыв – туда же попали ракетой. Выжидали, когда приедут спасатели на место тушения. Есть человеческие потери, по меньшей мере четыре человека погибли. Возможно, жертв станет еще больше, есть люди в критическом состоянии, которые находятся в больнице, много раненых", – подчеркнул он.

Важно! Владимир Зеленский, комментируя атаку россиян по Украине 5 мая, назвал ее "абсолютным цинизмом" и фоне заявлений Кремля о перемирии 8 – 9 мая. Когда, по словам главы государства, Россия просит о тишине "для проведения пропагандистских празднований" и одновременно осуществляет ракетно-пушечные удары во все дни накануне. Зеленский добавил, что для достижения мира нужны реальные шаги, поэтому Украина будет действовать зеркально.

Однако такие действия оккупантов не являются новыми, это даже не тенденция, а стабильный прием. Они бьют, как отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", дублированными ударами с целью нанести максимальный вред спасателям, полиции, неравнодушным гражданам, которые спешат на помощь своим соседям, спасая их после российских атак.

А главная задача врага, которое входит в концепцию террора мирного населения, – довести украинское общество до того состояния, когда оно согласится на капитуляцию, когда украинцы перестанут быть солидарны друг с другом, когда страх убьет эмпатию,

– объяснил Павел Лакийчук.

Однако, он уверен, что этого не будет. Наоборот, украинцы сплачиваются все плотнее в единый строй.

Что известно о массированной атаке 5 мая?

Враг применил для массированного удара беспилотники и баллистические ракеты, атаковав, в частности Харьковскую, Полтавскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Киевскую области.

По Полтавской области россияне били ракетами и ударными беспилотниками, попадания были зафиксированы на двух локациях. В результате атаки было повреждено одно из промышленных предприятий, объект газодобычи и железнодорожная инфраструктура. Из-за ударов 3480 потребителей Полтавщины временно остались без газоснабжения.

По предварительным данным, четыре человека погибли, еще 37 человек получили ранения, в частности спасатели ГСЧС. В полтавской области 5 и 6 мая объявлен траур.

Когда после атаки россиян на объект газодобычи в Полтавской области, туда прибыли спасатели ГСЧС, враг совершил новый обстрел ракетой, попав по людям, которые выполняли спасательные работы.

К сожалению, среди спасателей есть погибшие – это заместитель начальника оперативно-координационного центра ГСЧС Полтавщины Виктор Кузьменко, который был Героем Украины, и пожарный-спасатель Дмитрий Скриль, служивший в ГСЧС более 20 лет.

Также ночью на 5 мая враг атаковал еще и Харьковскую область, где один человек погиб, а четверо получили ранения. В Днепропетровской области в результате обстрела критической инфраструктуры три человека получили ранения. Также были слышны взрывы в Запорожье и Киевской области. Ранены три человека.