Украина продолжает ежедневный террор Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Что известно об атаках россиян в течение недели?

В течение последней недели Россия значительно усилила интенсивность ударов по территории Украины. За этот период было выпущено около 1600 ударных беспилотников, почти 1100 управляемых авиационных бомб и несколько ракет. Зеленский отметил, что такая тактика направлена на перегрузку системы противовоздушной обороны и истощение ресурсов ее работы.

Все зафиксированные жертвы и пострадавшие в результате атак являются гражданскими лицами. Зеленский отмечает, что характер ударов свидетельствует об осознанном поражении именно мирной инфраструктуры, в частности жилых районов и объектов энергетики.

Важно! Исполнительный директор Украинского центра Дмитрий Жмайло в комментарии 24 Каналу отметил, что Россия применяет обновленную тактику ударов дронами и ракетами, пытаясь перевести Украину в режим постоянной воздушной тревоги и дестабилизировать экономику. В ответ Украина совершенствует систему малой ПВО, в частности наращивает количество мобильных огневых групп для более эффективного противодействия таким атакам.

Наибольшие разрушения понесли несколько регионов страны. Семерым пострадавшим в Херсоне после российского удара FPV-дроном по обычной городской маршрутке оказывают необходимую медицинскую помощь. К сожалению, два человека погибли. В Харькове дрон попал в жилую многоэтажку. На Николаевщине зафиксированы удары по энергетической инфраструктуре. Также под обстрелами находились Днепропетровская, Одесская, Сумская, Херсонская и Донецкая области.

Глава государства подчеркнул, что поставки средств ПВО и ракет для их работы остается критически важным ежедневно, поскольку именно это позволяет снижать эффективность массированных атак. Он также добавил о необходимости сохранения международного санкционного давления на Россию, ведь его ослабление, по оценкам украинской стороны, напрямую влияет на способность России финансировать дальнейшие боевые действия.

Важно помнить о правилах безопасности во время атаки! Во время обстрела главное – укрыться от обломков: в помещении действует правило "двух стен", на улице – ложитесь и ищите углубление. Авто не является укрытием – лучше выйти и отойти. Не подходите к окнам и оставляйте укрытие только после сигнала отбоя тревоги.

Что известно о последних атаках россиян на Украину?

Российские войска продолжают обстрелы украинских городов, применяя дроны-камикадзе и нанося удары по гражданской инфраструктуре. В частности, Николаев подвергся атаке "Шахедов", в результате чего в части города возникли перебои с электроснабжением. Энергетические службы работают над восстановлением, а для уменьшения нагрузки на сеть временно изменена работа электротранспорта.

В ночь на 2 мая под ударом оказалась и Одесская область – в результате атаки беспилотников была повреждена портовая инфраструктура. После обстрела возникли локальные пожары, которые оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.

В то же время в Херсоне российские войска дважды атаковали беспилотникамии маршрутные автобусы. В результате ударов есть погибшие и пострадавшие, а во время второго попадания в Центральном районе города ранения получил водитель одного из автобусов.