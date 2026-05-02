Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.

Смотрите также Россия атаковала Одесскую область: какие последствия удара и есть ли пострадавшие

Что известно об атаке на Николаевщину?

В Николаеве зафиксирована атака российских дронов-камикадзе типа "Шахед", во время которой был поражен объект энергетической инфраструктуры. В результате удара в части города возникли перебои с электроснабжением.

Энергетические службы уже работают над ликвидацией последствий атаки и возобновлением подачи электроэнергии. По состоянию на данный момент информация о пострадавших не поступала.