Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала объяснил, что до ближайших политических событий в России Кремль вряд ли рискнет открыто объявлять новую волну мобилизации. Но, по его словам, дальше для Путина может наступить момент, когда откладывать это решение будет все труднее.

Кремль тянет с мобилизацией, потому что боится внутреннего взрыва

Открыто объявлять новую мобилизацию в Кремле пока не спешат, хотя потребность в людях для наступления никуда не исчезла. Сейчас эту нехватку пытаются закрывать тише: через деньги, разнарядки, давление в государственных структурах и добровольно-принудительный набор, который подают не как новый этап мобилизации, а как привычное доукомплектование.

Я думаю, что до выборов он не рискнет это сделать. А выборы у них осенью. Далее у них еще более хорошее событие – это поднятие цен на коммуналку,

– сказал Загородний.

Проблема для России в том, что старый ресурс постепенно исчерпывается. Тех людей, которых раньше затягивали на войну из беднейших и маргинальных сред, уже становится меньше, а покупать новых желающих все труднее.

К сведению! По состоянию на 5 мая 2026 года общие потери России в полномасштабной войне, по данным Генштаба, достигли около 1 336 120 военных. Также с начала вторжения враг потерял 11 917 танков, 24 510 боевых бронированных машин, 41 386 артиллерийских систем, 1 361 средство ПВО, 435 самолетов, 352 вертолета, 33 корабля и катера, 2 подводные лодки, 4 584 крылатые ракеты и 272 030 БПЛА оперативно-тактического уровня.

В то же время экономическая ситуация в самой стране только ухудшается, поэтому любое большое решение о мобилизации может ударить по власти уже не снаружи, а изнутри.

Если бы все было так просто с мобилизацией, они бы давно ее объявили. Но они знают, что там очень негативный фон, а ситуация в стране очень ухудшается экономически,

– подчеркнул политтехнолог.

Поэтому сейчас в Кремле, вероятнее всего, и дальше будут оттягивать этот шаг до последнего. Но чем дольше продолжается война и чем меньше остается способов тихо затыкать недостаток людей, то ближе становится момент, когда скрывать эту проблему будет уже значительно труднее.

Удар по Москве не сделает россиян охотнее к мобилизации

Возможный удар по Москве во время парада 9 мая теоретически мог бы стать для Кремля поводом заговорить о большой мобилизации. В то же время Загородний считает, что Путин вряд ли пойдет на такой шаг.

К слову! На 9 мая от Путина вряд ли стоит ждать решений, которые выглядели бы как признание провала. Профессор Скотт Лукас считает, что он не будет называть то, что происходит, войной и вряд ли объявит новую масштабную мобилизацию или отправку срочников на фронт, потому что это ударило бы по поддержке внутри России. Скорее всего, Кремль снова ограничится привычным набором пропагандистских тезисов о "нацистах", НАТО и якобы исторической миссии России. То есть главное значение этого дня для Путина – не новые решения, а само показательное выступление, которое должно создать впечатление силы и контроля. После парада, по оценке Лукаса, для Украины важнее будет уже не сама речь Путина, а то, как Киев использует следующий этап войны для собственного стратегического усиления и движения в Европу.

Логика об "обстреле столицы" и призыв всем идти защищать Россию, по его мнению, плохо работает уже хотя бы потому, что в самой стране нет той любви к Москве, на которую мог бы опереться Кремль.

Он что-то слишком хорошо думает о россиянах, которые, мягко говоря, Москву недолюбливают,

– сказал Загородний.

Он напомнил, как после первых ударов дронов по Рублевке это не вызвало у россиян сочувствия к жителям элитных районов. Наоборот, многие восприняли это с удовольствием, потому что для значительной части страны Москва давно остается чужим привилегированным центром, который живет отдельно от остальной России.

Я помню, как Соловьев возмущался, что когда первые дроны прилетели по Рублевке, это не вызвало никакого сочувствия у россиян. Они, наоборот, порадовались, что туда поприлетало,

– подчеркнул политтехнолог.

Поэтому и сценарий, в котором Кремль попытается превратить удар по Москве на массовый мобилизационный призыв, не выглядит убедительно. Путин не похож на лидера, который способен поднять страну лозунгом "вставай, страна огромная", потому что за ним стоит не образ общенационального защитника, а система, которую многие воспринимают как власть олигархата и принуждения.

Что известно о подготовке России к 9 мая?

В этом году парад в Москве проводят в значительно сокращенном формате. На Красной площади не будут показывать военную технику, а западных журналистов, которые уже получили аккредитацию, к освещению не допустят. По данным Der Spiegel, Кремль впервые сначала согласовал работу иностранных медиа, а потом отозвал эти разрешения.

Состав иностранных гостей на 9 мая тоже стал значительно уже. Единственным официальным лидером европейской страны, который приедет в Москву, называют Роберта Фицо, но он уже заявил, что не будет участвовать именно в военном параде, а только возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата. В то же время Владимир Зеленский посоветовал иностранным лидерам воздержаться от таких поездок.