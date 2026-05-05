О потерях России сообщили в Генштабе.

Смотрите также Не досчитаются почти 40 систем ПВО: СБС показали успешную работу против российской обороны

Какие потери России по состоянию на 5 мая?

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 05.05.26 составляют:

  • личного состава – около 1 336 120 (+970) человек;
  • танков – 11 917 (+3);
  • боевых бронированных машин – 24 510 (+3);
  • артиллерийских систем – 41 386 (+80);
  • РСЗО – 1 770 (+3);
  • средств ПВО – 1 361 (+4);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 352 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 272 030 (+1968);
  • наземных робототехнических комплексов – 1 320 (+3);
  • кораблей/катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 94 030 (+206);
  • специальной техники – 4 170 (+2);
  • крылатых ракет – 4 584 (+5).