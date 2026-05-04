Потерь в российской ПВО становится все больше. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди.

Какие потери понесли россияне в апреле?

Силы беспилотных систем ВСУ продолжают системно уничтожать российскую противовоздушную оборону в оперативной глубине. В течение апреля украинские дроны поразили 38 единиц техники противника, а уже 1 – 2 мая к этому перечню добавились еще 4 цели, среди которых зенитные комплексы "Панцирь" и "Тор", а также радиолокационная станция П-18.

По итогам апреля было уничтожено 25 зенитно-ракетных комплексов и 13 единиц радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы. В частности, речь идет о

7 комплексах "Тор",

5 "Тор-М2",

5 "Бук",

3 "Панцирь",

3 "Оса".

Также уничтожена установка ЗУ-23-2 на базе МТЛБ и один современный комплекс С-350. Среди радиолокационных и вспомогательных систем поражено, в частности,

РЛС "Зоопарк",

"Каста",

"Небо-М",

П-37 "Меч",

РЭБ "Палантин",

радиолокационную станцию из состава С-400.

Отдельно сообщается об уничтожении комплекса радиотехнического батальона "Ай-Петри".

Командующий СБС отметил, что последовательное уничтожение систем ПВО противника позволяет открывать так называемые "окна" в обороне врага. Это позволяет эффективнее наносить удары по объектам военно-промышленного комплекса и топливно-энергетической инфраструктуры в глубоком тылу России.

Почему уничтожение российской ПВО имеет значительное влияние на оккупантов?

Системное уничтожение российской противовоздушной обороны существенно ослабляет возможности оккупационных войск и меняет баланс на поле боя. Потеря радаров и пусковых установок "открывает небо" для украинских дронов и ракет, делая уязвимыми тыловые склады, логистические узлы и военные объекты в глубине территории России.

Это также разрушает эшелонированную систему защиты, из-за чего противник теряет способность безопасно проводить ротации, накапливать резервы и поддерживать наступательные действия под прикрытием авиации, в частности управляемых авиабомб.

Авиационный эксперт Валерий Романенко объяснил 24 Каналу, что системное уничтожение элементов российской воздушной обороны приводит к тому, что у врага образуются "слепые зоны", что позволяет украинским беспилотникам эффективнее проводить разведку и корректировать огонь. Постоянные потери техники истощают ресурсы врага, ведь восстановление таких комплексов является дорогим и длительным процессом, осложненным санкционными ограничениями.

В результате снижается координация между подразделениями, что иногда приводит даже к ошибочным поражениям собственных целей из-за отсутствия полной информации.

Какие болезненные потери понесли россияне недавно?

Силы обороны Украины продолжают системную работу по снижению наступательного потенциала российских войск, нанося удары по ключевым военным объектам как на временно оккупированных территориях, так и в глубине территории России. В частности, в ночь на 2 мая были поражены ракетные комплексы и радиолокационные станции противника, что является частью комплексной операции по уничтожению критических элементов военной инфраструктуры врага.

Отдельно сообщается, что 25 апреля Силы беспилотных систем ВСУ атаковали российские самолеты Су-57 и Су-34 на аэродроме Шагол в Челябинской области. Цели были расположены на расстоянии около 1700 километров от государственной границы Украины, что подчеркивает глубину поражения и возможности украинских подразделений.

Также украинские военные нанесли удар по российской радиолокационной станции "Небо-М" в Белгородской области. В результате атаки комплекс, который оценивается примерно в 100 миллионов долларов и предназначен для обнаружения аэродинамических и баллистических целей на больших расстояниях, был выведен из строя.