Втрат у російській ППО стає все більше. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Дивіться також Травневий ППО-пад: СБС завдали масштабного удару по окупантах

Яких втрат зазнали росіян у квітні?

Сили безпілотних систем ЗСУ продовжують системно знищувати російську протиповітряну оборону в оперативній глибині. Протягом квітня українські дрони уразили 38 одиниць техніки противника, а вже 1 – 2 травня до цього переліку додалися ще 4 цілі, серед яких зенітні комплекси "Панцир" і "Тор", а також радіолокаційна станція П-18.

За підсумками квітня було знищено 25 зенітно-ракетних комплексів і 13 одиниць радіолокаційних станцій та засобів радіоелектронної боротьби. Зокрема, йдеться про

7 комплексів "Тор",

5 "Тор-М2",

5 "Бук",

3 "Панцир",

3 "Оса".

Також знищено установку ЗУ-23-2 на базі МТЛБ та один сучасний комплекс С-350. Серед радіолокаційних і допоміжних систем уражено, зокрема,

РЛС "Зоопарк",

"Каста",

"Небо-М",

П-37 "Меч",

РЕБ "Палантін",

радіолокаційну станцію зі складу С-400.

Окремо повідомляється про знищення комплексу радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі".

Успішна робота СБС: дивіться відео

Командувач СБС наголосив, що послідовне знищення систем ППО противника дозволяє відкривати так звані "вікна" в обороні ворога. Це дає змогу ефективніше завдавати ударів по об'єктах військово-промислового комплексу та паливно-енергетичної інфраструктури в глибокому тилу Росії.

Чому знищення російської ППО має значний впив на окупантів?

Системне знищення російської протиповітряної оборони суттєво послаблює можливості окупаційних військ і змінює баланс на полі бою. Втрата радарів і пускових установок "відкриває небо" для українських дронів і ракет, роблячи вразливими тилові склади, логістичні вузли та військові об'єкти в глибині території Росії.

Це також руйнує ешелоновану систему захисту, через що противник втрачає здатність безпечно проводити ротації, накопичувати резерви та підтримувати наступальні дії під прикриттям авіації, зокрема керованих авіабомб.

Авіаційний експерт Валерій Романенко пояснив 24 Каналу, що системне знищення елементів російської повітряної оборони приводить до того, що у ворога утворюються "сліпі зони", що дозволяє українським безпілотникам ефективніше проводити розвідку та коригувати вогонь. Постійні втрати техніки виснажують ресурси ворога, адже відновлення таких комплексів є дорогим і тривалим процесом, ускладненим санкційними обмеженнями.

У результаті знижується координація між підрозділами, що іноді призводить навіть до помилкових уражень власних цілей через брак повної інформації.

Яких болючих втрат зазнали росіяни нещодавно?

Сили оборони України продовжують системну роботу зі зниження наступального потенціалу російських військ, завдаючи ударів по ключових військових об'єктах як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибині території Росії. Зокрема, в ніч на 2 травня було уражено ракетні комплекси та радіолокаційні станції противника, що є частиною комплексної операції зі знищення критичних елементів військової інфраструктури ворога.

Окремо повідомляється, що 25 квітня Сили безпілотних систем ЗСУ атакували російські літаки Су-57 та Су-34 на аеродромі Шагол у Челябінській області. Цілі були розташовані на відстані близько 1700 кілометрів від державного кордону України, що підкреслює глибину ураження та можливості українських підрозділів.

Також українські військові завдали удару по російській радіолокаційній станції "Небо-М" у Бєлгородській області. Унаслідок атаки комплекс, який оцінюється приблизно у 100 мільйонів доларів і призначений для виявлення аеродинамічних та балістичних цілей на великих відстанях, був виведений з ладу.