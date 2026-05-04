Еще 1120 оккупантов и тысячи единиц вооружения: потери России по состоянию на 4 мая

Всего с начала полномасштабного вторжения армия страны-террористки уменьшилась уже примерно на 1 335 150 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Смотрите также Не досчитаются почти 40 систем ПВО: СБС показала успешную работу против российской обороны

Какие потери России?

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.05.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 335 150 (+1 120) человек;

танков – 11 914 (+6);

боевых бронированных машин – 24 507 (+4);

артиллерийских систем – 41 306 (+113);

РСЗВ – 1 767 (+2);

средств ПВО – 1 357 (+0);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 352 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 272 062 (+2 249);

наземные робототехнические комплексы – 1 317 (+11);

Обратите внимание! С 3 мая Генштаб ВСУ расширил ежедневные сводки российских потерь новой категорией – наземными роботизированными комплексами. Их раньше отдельно не выделяли. Это позволит точнее оценивать использование врагом современных технологий и эффективность их уничтожения.

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 93 824 (+268);

специальной техники – 4 168 (+17);

крылатых ракет – 4 584 (+5).

Потери России на 4 мая 2026 года / Инфографика Генштаба

Кстати, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан отметил в комментарии 24 Каналу, что Силы обороны Украины способны противостоять России. Главная стратегическая задача сейчас – истощение сил врага в условиях активной обороны. По мнению Свитана, благодаря этому Украине, в частности, удастся удерживать Донбасс вплоть до распада страны-террористки.

Потери России: последние новости

3 мая украинские БпЛА атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в районе порта Приморск Ленинградской области. Это ключевой российский терминал для экспорта нефти через Балтийское море.

Это важная атака, ведь, как заметил военный эксперт Павел Нарожный 24 Каналу, удары по российским НПЗ не являются ключевым фактором для окончания войны. По его словам, резервуары восстанавливаются, а экспорт нефти продолжается. Поэтому лучше бить именно по портам, откуда отгружают сырье.

К слову, в Приморске также был поражен ракетный катер "Каракурт". Он имел на борту 8 крылатых ракет "Калибр" с дальностью до 2 000 километров. Катер должен был прикрывать инфраструктуру и нефтяной терминал от украинских БпЛА.

К слову, теперь будет лететь меньше и КАБов. Ведь было уничтожено Су-57 и Су-34 на аэродроме "Шагол" в Челябинске. Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил 24 Каналу, что "Шагол" – один из важнейших российских военных объектов на Урале.