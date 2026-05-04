Ще 1120 окупантів та тисячі одиниць озброєння: втрати Росії станом на 4 травня

Загалом з початку повномасштабного вторгнення армія країни-терористки зменшилася уже приблизно на 1 335 150 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Не дорахуються майже 40 систем ППО: СБС показала успішну роботу проти російської оборони

Які втрати Росії?

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.26 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 335 150 (+1 120) осіб;

танків – 11 914 (+6);

бойових броньованих машин – 24 507 (+4);

артилерійських систем – 41 306 (+113);

РСЗВ – 1 767 (+2);

засобів ППО – 1 357 (+0);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 352 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 272 062 (+2 249);

наземні робототехнічні комплекси – 1 317 (+11);

Зверніть увагу! З 3 травня Генштаб ЗСУ розширив щоденні зведення російських втрат новою категорією – наземними роботизованими комплексами. Їх раніше окремо не виділяли. Це дозволить точніше оцінювати використання ворогом сучасних технологій та ефективність їхнього знищення.

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 93 824 (+268);

спеціальної техніки – 4 168 (+17);

крилатих ракет – 4 584 (+5).

Втрати Росії на 4 травня 2026 року / Інфографіка Генштабу

До речі, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан зауважив у коментарі 24 Каналу, що Сили оборони України здатні протистояти Росії. Головне стратегічне завдання наразі – виснаження сил ворога в умовах активної оборони. На думку Світана, завдяки цьому Україні, зокрема, вдасться утримувати Донбас аж до розпаду країни-терористки.

Втрати Росії: останні новини

3 травня українські БпЛА атакували об'єкти паливно-енергетичного комплексу в районі порту Приморськ Ленінградської області. Це ключовий російський термінал для експорту нафти через Балтійське море.

Це важлива атака, адже, як зауважив військовий експерт Павло Нарожний 24 Каналу, удари по російських НПЗ не є ключовим фактором для закінчення війни. За його словами, резервуари відновлюються, а експорт нафти продовжується. Тож краще бити саме по портах, звідки відвантажують сировину.

До слова, у Приморську також було уражено ракетний катер "Каракурт". Він мав на борту 8 крилатих ракет "Калібр" з дальністю до 2 000 кілометрів. Катер повинен був прикривати інфраструктуру та нафтовий термінал від українських БпЛА.

До слова, тепер летітиме менше й КАБів. Адже було знищено Су-57 і Су-34 на аеродромі "Шагол" у Челябінську. Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зазначив 24 Каналу, що "Шагол" – один із найважливіших російських військових об'єктів на Уралі.