Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що Челябінськ розташований на південному Уралі. Аеродром "Шагол" – один із найважливіших ворожих військових об'єктів у цьому регіоні.

Які завдання виконували уражені російські літаки Су-34 та Су-57?

Військовий експерт вважає, що літаки Су-34 і Су-57 мають велике значення для росіян, тому їхнє знищення важливе.

"Насамперед Су-34 – це машина, яка може працювати КАБами. Для нас це страшна зброя, тому що у ворога вони є у великій кількості. Тому тепер КАБів летітиме менше. Якщо ці літаки уражаються навіть на такій відстані, то відповідно зменшується і кількість таких машин, і кількість їхніх вилетів", – пояснив полковник ЗСУ у запасі.

Зверніть увагу! Командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про ураження 25 квітня бойових російських літаків на аеродромі "Шагол" у Челябінську. Він розташований у глибокому тилу, на відстані приблизно за 1700 кілометрів від державного кордону України. Внаслідок атаки були уражені два винищувачі п'ятого покоління Су-57, один винищувач-бомбардувальник Су-34, а також ще один літак сімейства "Су" наразі невідомої модифікації. Ступінь пошкоджень літаків різний – від часткових до важчих.

Також Су-57 є одним із провідних російських винищувачів. У росіян їх небагато, за словами льотчика-інструктора, і на лінію фронту вони їх не виводять. Здебільшого ворог використовує Су-35. Однак Су-57 – є доволі небезпечним літаком, тому якщо є можливість його уразити або знищити, треба це робити.

"Очевидно, що знайшли можливість. 1700 кілометрів – це дуже велика відстань. Це – південний Урал, і якщо дивитися від Єкатеринбурга у бік Казахстану – це майже на рівні Орська Оренбурзької області. По ньому теж було відпрацьовано. Орськ розташований безпосередньо на річці Урал, на північному березі, а Челябінськ – трохи північно-східніше", – підкреслив Роман Світан.

Варто знати. Су-34 може бути носієм, зокрема КАБів. Цей літак здатний завдавати ударів на відстані до 1000 кілометрів. Він може уражати цілі, не входячи у зону дії ППО України.



Щодо Су-57, то цей сучасний літак може як знищувати у повітрі борти противника, так і завдавати ударів по наземних цілях. Він здатний використовувати високоточну зброю та діяти в умовах активної протидії ППО.

Водночас поширюється інформація, що удар було нібито відпрацьовано з боку Казахстану. На думку військового експерта, виключати таку можливість не можна. Наприклад, на території Казахстану могли перебувати конфіденти українських спецслужб або самі казахи і відпрацювали.

Українські сили уразили армійську авіацію ворога: чому це важливо?

29 квітня Україна уразила два російських гелікоптери Мі-28 та Мі-17 на польовому майданчику у Воронезькій області, який розташований на відстані понад 150 кілометрів від лінії фронту. На думку головного редактора Defence Express Олега Каткова, важливий навіть не тільки сам цей удар, а й відстань, на якій він стався. Раніше ворог міг відсувати такі майданчики підскоку у тил і вважати їх відносно безпечними. А тепер атакуються вже й ті місця, звідки мали прикривати армійську авіацію від українських засобів ураження.

Важливий наслідок таких ударів у тому, що російська армійська авіація поступово відтискається глибше від лінії боєзіткнення. Це означає, на думку Каткова, що "російські вертолітники мають витратити більше часу просто на те, щоб долетіти до лінії фронту". Відповідно на бойові дії вони витратять менше часу.