Про втрати Росії повідомили у Генштабі.
Які втрати Росії станом на 5 травня?
Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 05.05.26 становлять:
- особового складу – близько 1 336 120 (+970) осіб;
- танків – 11 917 (+3);
- бойових броньованих машин – 24 510 (+3);
- артилерійських систем – 41 386 (+80);
- РСЗВ – 1 770 (+3);
- засобів ППО – 1 361 (+4);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 352 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 272 030 (+1968);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 320 (+3);
- кораблів/катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 94 030 (+206);
- спеціальної техніки – 4 170 (+2);
- крилатих ракет – 4 584 (+5).