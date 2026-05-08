Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в эфире 24 Канала объяснил, что Путин оказался в значительно более нервной ситуации, чем рассчитывал. По его словам, перед парадом в Кремле уже столкнулись с неприятными изменениями, которые бьют и по образу силы, и по способности Москвы диктовать условия.

Перед парадом Кремль столкнулся с тем, чего не ожидал

Перед 9 мая Москва снова пытается давить угрозами об ударах по центру Киева и дипломатам, но в этих заявлениях уже видно не силу, а нервозность.

Напомним! 7 мая аналитики ISW заявили, что Россия использует объявленное ею одностороннее "перемирие" с 8 по 10 мая как инструмент давления. В Москве уже говорят о возможном массированном ударе по Киеву, удары по "центрам принятия решений" и даже упоминают ракету "Орешник", если Украина якобы "сорвет" празднование 9 мая. В то же время в ЕС отказались выводить дипломатов из Киева, а в самом ISW считают, что такая риторика свидетельствует о попытке Кремля скрыть собственную уязвимость и усилить давление на Украину и ее партнеров.

Путин отверг не пропагандистское "перемирие" на несколько дней, а длинный вариант прекращения огня, который ранее предлагала Украина, и теперь для него главным риском становится сам парад, где любая воздушная тревога или прорыв дронов сразу покажет, что ситуацию не контролируют даже в Москве.

Для Путина это будет скандал, если во время парада будет просто объявлена воздушная тревога. А если прорвутся некоторые дроны и просто вместо российской авиации пролетят над Красной площадью, то это будет демонстрация того, что Путин не контролирует ситуацию даже в столице, несмотря на то, что туда стянули силы ПВО со всей России и с фронта,

– сказал Фесенко.

Россия уже исчерпала почти весь набор средств давления, которыми могла пугать Украину. По Киеву били и раньше, массированные удары по городам тоже давно стали частью войны, поэтому чем-то принципиально новым Кремль сейчас не способен удивить.

Важно! Россия и дальше способна наносить массированные удары по Украине, но ее возможности уже не безграничны. Авиаэксперт Богдан Долинце объяснил, что меньшее количество "Шахедов" в последние дни не означает паузу или подготовку особого сценария именно под 8 – 9 мая. Враг просто использует тот арсенал, который успевает изготовить, накопить и подготовить к запуску. В то же время Россию сдерживает не только темп производства, но и недостаток носителей: за время войны она потеряла часть кораблей и самолетов, с которых запускали ракеты. В частности, 7 мая Силы обороны поразили в районе Каспийска корабль проекта "Каракурт", способный запускать "Калибры", а 25 апреля, по данным командующего СБС Роберта "Мадьяра" Бровди, украинские дроны поразили боевые самолеты на аэродроме "Шагол" в Челябинске. То есть угроза новых атак сохраняется, но России уже все труднее превращать накопленные ракеты в удар той силы, на которую она рассчитывает.

Зато Украина получает больше возможностей для дальних ударов: расширяется их география, увеличивается дальность, появляется перспектива применения украинских ракет, и все это все сильнее бьет по путинской легитимности.

Угрозы России в отношении центра Киева, в отношении дипломатов и так далее характеризуются тем, что они ничего нового предложить не могут. Давайте будем честными: и по центру били, и массовые удары по Киеву были, и по другим городам. Некоторые украинские города находятся под ударами нон-стоп. И с этой точки зрения Россия не способна серьезно идти на эскалацию,

– подчеркнул он.

Зато, Украина уже имеет возможность и для такой эскалации, потому что расширяется география дальних ударов, увеличивается их дальность, а также появляется возможность применения украинских ракет на новых направлениях.

Сейчас Украина может достаточно серьезно продемонстрировать, что эта мифическая сила России на самом деле является мифической,

– сказал Фесенко.

Все это все сильнее нервирует Путина и бьет по его легитимации, ведь война для него давно стала не только инструментом внешней агрессии, но и частью удержания власти, закручивания гаек и построения в России уже фактически тоталитарного режима.

Кремль уже не может давить на Киев через одну лишь Америку

Еще одно неприятное для Москвы изменение заключается в том, что старая схема давления через Вашингтон начинает давать сбой. Соединенные Штаты фактически самоустранились от российских просьб надавить на Киев.

Я думаю, это свидетельствует о том, что в самом Вашингтоне понимают: Украина не обязательно пойдет на какие-то предложения или просьбы. Это новая реальность, где, кстати, и Америка имеет очень ограниченные возможности для того, чтобы влиять прямо на Украину и на Европу,

– сказал Фесенко.

Он отметил, что в последнее время в США не слишком прислушивались к украинской позиции, а ослабление санкций против России стало плохим сигналом для мира. Это показало, что впервые с 2014 года санкционное давление не усилили, а наоборот ослабили.

К слову! 22 апреля министр финансов США Скотт Бессент объяснил, почему Вашингтон еще на 30 дней продлил ослабление нефтяных санкций против России, хотя ранее обещал этого не делать. По его словам, с такой просьбой обратились более 10 энергетически уязвимых и бедных стран, которые пострадали от подорожания энергоносителей. В США признали, что это дало России дополнительные прибыли, но заявили: без такого шага цена на нефть могла бы вырасти до 150 долларов за баррель. В то же время Владимир Зеленский отметил, что каждый доллар от продажи российской нефти идет на войну, а ЕС в тот же день утвердил 20-й пакет санкций против России, хотя часть новых ограничений еще должны согласовать с G7.

Но даже при таких условиях не сработал главный кремлевский расчет – договориться только с американцами, а дальше ждать, что они сами донесут нужные требования к Украине и Европе.

Для России это тоже очень неприятная новость, поскольку попытки договориться только с Соединенными Штатами, а те доведут до Украины и до Европы, что надо делать, уже фактически закончилось,

– подчеркнул он.

Для Кремля это означает, что перед парадом Путин остается не только с нервозностью из-за возможных ударов, но и без привычной надежды решить проблему чужими руками. И это еще одно изменение, к которому в Москве, похоже, не были готовы.

Что известно о подготовке России к 9 мая?

В этом году Москва проводит 9 мая в сокращенном формате. На Красной площади не будут показывать военную технику, а Кремль уже отозвал аккредитации у ряда иностранных медиа, среди которых Spiegel, ARD, ZDF, Sky, AFP, Rai и NHK. То есть на этот раз парад пытаются максимально закрыть от западного освещения.

Список гостей на 9 мая тоже заметно изменился. Единственным официальным лидером европейской страны, который приедет в Москву, называют Роберта Фицо, но он заявил, что не будет участвовать именно в военном параде, а только возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата. Среди других гостей упоминаются Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, а также руководители непризнанных Абхазии и Южной Осетии.

Перед 9 мая в России усиливают меры безопасности вокруг Владимира Путина. В Кремле объясняют это якобы "террористической угрозой со стороны Украины". Параллельно Москва объявила так называемое "перемирие" с 00:00 8 мая до 10 мая и одновременно пригрозила Киеву новыми ударами, если празднование будет сорвано.

От самого выступления Путина 9 мая вряд ли стоит ждать признания провала или резкого изменения риторики. Профессор Скотт Лукас считает, что Кремль не будет называть то, что происходит, войной и не пойдет на шаги, которые выглядели бы как поражение. Скорее всего, Путин снова повторит старые пропагандистские тезисы о "нацистах", НАТО и якобы исторической миссии России, а главным для него будет сам эффект показательного выступления.