Зростають фінансові проблеми, зокрема значний бюджетний дефіцит. Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про можливу паузу у війні?

За словами Зеленського, за даними української розвідки та звітів російського Центробанку, дефіцит бюджету Росії у 2025 рік перевищував 100 мільярдів доларів, хоча у звітах вказано лише понад 80 мільярдів. Частина виплат була перенесена на поточний рік, що зменшило офіційні цифри.

Президент також звернув увагу на проблеми у російській армії. Рівень поповнення особового складу становить близько 40 тисяч осіб на місяць, але не всі вони направляються на передову. Водночас Росія щомісяця втрачає 30 – 35 тисяч військових убитими та тяжко пораненими.

За прогнозом Зеленського, у найближчі місяці Росія може втратити 100 – 120 тисяч військових на передовій, а дефіцит кадрів і грошей не дозволить швидко його заповнити.

Президент наголосив, що Путіну доведеться ухвалювати жорсткі рішення. Одним із варіантів є велика мобілізація, яка стане незворотним процесом і матиме значний вплив на російське суспільство та самого президента Росії.

Я не вірю, що він зупинить війну у найближчий час,

– сказав Зеленський.

Що відомо про втрати Росії у війні з Україною?