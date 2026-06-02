Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на ряд источников.

О чем просил Трамп у Си Цзиньпина?

По информации СМИ, Трамп обсудил с Си будущее переговоров об окончании войны в Украине. Американский президент заявил, что переговоры зашли в тупик, и призвал китайского лидера использовать свое влияние на Москву, чтобы вернуть Владимира Путина к переговорному процессу.

Ранее Financial Times сообщало, что во время встречи в Пекине Си Цзиньпин якобы заявил о возможных последствиях для России из-за войны против Украины, однако Дональд Трамп впоследствии опроверг эти слова.

Стоит отметить, 13 мая Трамп совершил официальный визит в Китай – первый за последние годы. Во время встречи лидеры обсудили ряд международных вопросов, в частности ситуацию на Ближнем Востоке и энергетическую безопасность, а также подтвердили намерение поддерживать стабильные отношения между США и Китаем.

Отношения между США и Китаем остаются напряженными из-за ряда ключевых вопросов. Вашингтон критикует Пекин за экономическую поддержку России в войне против Украины и поставки товаров двойного назначения, одновременно призывая Си Цзиньпина способствовать ее завершению. Также США регулярно обвиняют Китай в нарушении прав человека, в частности по ситуации в Гонконге и Синьцзяне. В Пекине эти заявления считают вмешательством во внутренние дела государства.

Напомним, США прекратили совместные переговоры с Украиной и Россией. Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что мирный диалог зашел в тупик и не имеет никакого прогресса.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что переговорный процесс под эгидой США постепенно теряет эффективность. Министр Андрей Сибига отметил, что Украина поддерживает необходимость перехода к новому формату диалога с Россией с привлечением европейских партнеров. По его словам, также рассматривается возможность прямых переговоров на высшем уровне – между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.