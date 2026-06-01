Об этом заявил глава Офиса Президента, генерал Кирилл Буданов на международном форуме "Архитектура безопасности".

Ожидается ли визит Кушнера и Уиткоффа в Киев?

Кирилл Буданов заявил, что переговорный процесс будет продолжаться в дальнейшем.

Результативность его зависит от всех участников этого процесса. Здесь и наша, и российская позиция. К сожалению, односторонне такие вопросы не решаются. Иначе, видимо, мы бы давно уже это сделали,

– подчеркнул глава ОП.

Напомним, Владимир Зеленский 1 июня заявил, что надеется на визит американских спецпредставителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину в ближайшее время. По словам президента, он рассчитывает на этот приезд в ближайшие 2 недели.

До этого еще в мае Зеленский говорил, что в Киеве ждут представителей Трампа в конце весны – в начале лета. Украинский лидер отмечал, что эти переговоры помогут активизировать дипломатический диалог по завершению войны в Украине.

В апреле глава ОП Кирилл Буданов отмечал, что визит делегации США ожидался плюс-минус неделю после Пасхи. Поездка в Украину для Виткоффа станет первой после посещений Москвы.