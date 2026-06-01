Про це заявив глава Офісу Президента, генерал Кирило Буданов на міжнародному форумі "Архітектура безпеки".
Чи очікується візит Кушнера та Віткоффа до Києва?
Кирило Буданов заявив, що переговорний процес буде продовжуватися надалі.
Результативність його залежить від усіх учасників цього процесу. Тут і наша, і російська позиція. На жаль, однобічно такі питання не вирішуються. Інакше, мабуть, ми б давно вже це зробили,
– наголосив глава ОП.
Нагадаємо, Володимир Зеленський 1 червня заявив, що сподівається на візит американських спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера в Україну найближчим часом. За словами президента, він розраховує на цей приїзд у найближчі 2 тижні.
До цього ще у травні Зеленський казав, що у Києві чекають представників Трампа наприкінці весни – на початку літа. Український лідер наголошував, що ці переговори допоможуть активізувати дипломатичний діалог щодо завершення війни в Україні.
У квітня глава ОП Кирило Буданов зазначав, що візит делегації США очікувався плюс-мінус тиждень після Великодня. Поїздка в Україну для Віткоффа стане першою після відвідувань Москви.