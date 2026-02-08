США постепенно демонстрирует отход от традиционной дипломатии. Об этом сообщает Associated Press.
О чем свидетельствует привлечение военных США в переговоры?
СМИ отмечает, что адмирал Брэд Купер, командующий Центрального командования США (CENTCOM), присоединился к косвенным переговорам с Ираном в Омане. Он появился на встрече в парадной форме, что, по оценкам экспертов, символизирует усиление военного присутствия США в регионе.
Параллельно министр армии США Дэн Дрисколл активно участвует в переговорах по российско-украинской войне. Он поддерживает связь с украинскими чиновниками и американскими представителями, в частности с Джаредом Кушнером и специальным посланником Стивом Уиткоффом.
Как отмечает бывший советник Госдепартамента США Элиот Коэн, привлечение военных к переговорному процессу свидетельствует о стремлении администрации Трампа к более жесткой и оперативной внешней политике.
Кроме того, в Абу-Даби к контактам присоединился генерал Алексус Гринкевич, командующий американскими и силами НАТО в Европе. Его участие направлено на восстановление высокоуровневого военного диалога с Россией.
Эксперты, с которыми общалось издание, считают, что такой формат переговоров демонстрирует отход США от традиционной дипломатии и усиление роли военных в урегулировании международных конфликтов.
Как продвигаются мирные переговоры по завершению войны в Украине?
После очередных переговоров в Абу-Даби, Владимир Зеленский рассказал, что США хотят завершения войны в Украине до лета и продвигают четкий график переговоров. Вашингтон предлагает подписывать ключевые соглашения, включая гарантии безопасности, примерно в один временной период.
Глава государства также отметил, что во время переговоров 4 – 5 февраля в Абу-Даби решить территориальный вопрос не удалось. А США взамен снова подняли вопрос о свободной экономической зоне.
Мирные переговоры продолжаются. Украина согласилась на переговоры с российской делегацией при посредничестве США в Майами на следующей неделе. Зеленский подтвердил инициативу США о переговорах, однако представитель Кремля заявил об отсутствии конкретной даты.