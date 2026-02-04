Почему Франция "мешала"?
Едва ли не самое большое сопротивление сейчас оказывает Франция, что провоцирует все большее разочарование среди союзников. Подробнее рассказали в Politico, с журналистами которого общались дипломаты.
Смотрите также Еще один год войны: что будет с украинцами в Европе и как огромный кредит ЕС спасает бюджет Украины
Хотя механизм финансирования согласован, открытым оставался вопрос критериев участия. Недавно Париж потребовал взносов от третьих стран, в частности Великобритании, объясняя это тем, что государства ЕС не должны самостоятельно покрывать выплату процентов.
Франция была очень упрямой и тяжелой в продвижении своей позиции,
– сказал один из дипломатов.
Разногласия уже не раз приводили к задержкам. Вероятно, переговоры зашли в тупик, а чиновники искали решение, чтобы не допустить нехватки финансирования Украины в начале апреля.
В частности, до последнего не было известно, будет ли вопрос о займе включен в повестку дня заседания послов государств-членов ЕС в среду, 4 февраля.
Кстати! Владимир Зеленский выразил обеспокоенность относительно задержки выплат, подчеркивая сложности первых месяцев года для Украины. "А январь, февраль и март как наша страна живет? Или она поставила все на паузу и сказала: окей, начинаем год на этот раз с 1 апреля?" – сказал президент.
Что решили европейские послы?
Однако Совет ЕС все же согласовал правовую базу для предоставления Украине 90 миллиардов евро кредита на основе совместных заимствований.
- Послы поддержали первоначальное предложение Еврокомиссии относительно распределения средств: 30 миллиардов евро направят на макроэкономическую поддержку через MFA или в рамках Ukraine Facility, а еще 60 миллиардов евро – на инвестиции в оборонпром и закупку военной техники.
- Вооружение за счет кредита будут закупать прежде всего у производителей из Украины и ЕС, однако в случае срочной необходимости это можно будет сделать в других странах.
- Проценты за кредит будут платить из бюджета ЕС.
- Финансирование будет связано с соблюдением строгих условий со стороны Украины, например верховенство права и борьба с коррупцией.
Сегодняшнее соглашение демонстрирует, что ЕС продолжает решительно поддерживать Украину и ее народ,
– сказал министр финансов Кипра Макис Керавнос.
Обратите внимание! В инициативе участвуют 24 страны (Словакия, Венгрия и Чехия отказались).
Что еще стоит знать о кредите?
Еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис говорит, что первый транш могут осуществить в начале апреля.
Франция выступала против использования средств для закупки оружия из США, поддерживая преференции для производителей из ЕС.
Позже проблемы возникли по распределению финансовых обязательств. Германия предлагала привязать расходы к уровню двусторонней помощи, что вызвало недовольство "менее щедрых" доноров, например Франции и Италии.