Политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире 24 Канала объяснил, что эта риторика не нова и является частью постоянной стратегии Кремля. По его словам, требование о "гарантиях безопасности" демонстрирует неизменность позиции России и свидетельствует об отсутствии реального стремления к миру.

Почему Россия постоянно говорит о "гарантиях безопасности"?

Требование Кремля о так называемых "гарантиях безопасности" не появилось после начала полномасштабной войны. По его словам, эту идею активно продвигали еще до февраля 2022 года, пытаясь подать ее как ключевое условие стабильности для России. Она звучала в медиа как якобы главная причина напряжения с Западом и использовалась для оправдания дальнейших действий Москвы.

Они пытались вынести это на флаг и везде объясняли, что им жизненно необходимы гарантии безопасности. Мол, без этого Россия не сможет нормально жить,

– отметил Шейтельман.

Возвращение этой риторики сегодня демонстрирует неизменность позиции Кремля. Москва фактически повторяет те же требования, которые звучали до вторжения, что свидетельствует об отсутствии готовности к реальному компромиссу.

Переговоры не означают готовность к миру

Шейтельман обратил внимание, что заявления российских чиновников о переговорах лишь подчеркивают эту неизменность позиции. По его словам, Москва публично демонстрирует, что не собирается отступать от своих требований, а сами переговоры использует как инструмент затягивания времени. Даже когда появляются сигналы о возможном прогрессе, российская сторона сразу их нивелирует.

Лавров прямо говорит, что никто никуда не сдвинулся и что до мира еще очень далеко,

– отметил он.

Разница в риторике между представителями США и России показательна. Если с американской стороны звучат оценки о якобы "нескольких последних шагах" к договоренностям, то Кремль наоборот подчеркивает долгий путь и сложность процесса. Это, по его мнению, свидетельствует о нежелании Москвы реально завершать войну.

Они специально подчеркивают, что впереди еще долгие сотни миль до мира,

– пояснил Шейтельман.

Параллельно в американской экспертной среде появляются дискуссии о скором закрытии украинского вопроса по внутриполитическим или стратегическим причинам. Однако, по его словам, для России любые переговоры остаются способом продвигать старые требования, в частности тему так называемых "гарантий безопасности", а не путем к компромиссу.

