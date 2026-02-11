Кроме самих оккупантов, есть также уничтоженная техника. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Какие потери России на 11 февраля?
С начала полномасштабного вторжения агрессор потерял:
- личного состава – около 1 249 380 (+820) человек;
- танков – 11 661 (+5);
- боевых бронированных машин – 24 020 (+2);
- артиллерийских систем – 37 148 (+59);
- РСЗО – 1 638 (+1);
- средств ПВО – 1 298 (+1);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 130 711 (+1 551);
- крылатых ракет – 4 270 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 77 969 (+235);
- специальной техники – 4 070 (+0).
Потери оккупантов по состоянию на 11 февраля / Инфографика Генштаба ВСУ
Какие еще потери недавно понесла Россия?
В ночь на 10 февраля украинские военные ударили по центру подготовки пилотов БпЛА и производству FPV-дронов на оккупированной части Запорожской области. Кроме атак на оккупированных территориях, успехи были достигнуты и на территории России, в частности у Теткино Курской области.
Днем ранее, 9 февраля, Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам в Ростове, Судже и на временно оккупированных территориях. В результате одной из атак было уничтожено около 6 тысяч FPV-дронов, а также повреждены другие контейнеры с беспилотниками.
Генштаб ВСУ подтвердил повреждение объектов на полигоне Капустин Яр в России. Под удар попали техническое сооружение для обслуживания баллистических ракет средней дальности, монтажный корпус и склад МТЗ.