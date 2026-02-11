Кроме самих оккупантов, есть также уничтоженная техника. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В ночь на 10 февраля украинские военные ударили по центру подготовки пилотов БпЛА и производству FPV-дронов на оккупированной части Запорожской области. Кроме атак на оккупированных территориях, успехи были достигнуты и на территории России, в частности у Теткино Курской области.

Днем ранее, 9 февраля, Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам в Ростове, Судже и на временно оккупированных территориях. В результате одной из атак было уничтожено около 6 тысяч FPV-дронов, а также повреждены другие контейнеры с беспилотниками.