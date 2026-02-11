Крім самих окупантів, є також знищена техніка. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Які втрати Росії на 11 лютого?

З початку повномасштабного вторгнення агресор втратив:

  • особового складу – близько 1 249 380 (+820) осіб;
  • танків – 11 661 (+5);
  • бойових броньованих машин – 24 020 (+2);
  • артилерійських систем – 37 148 (+59);
  • РСЗВ – 1 638 (+1);
  • засобів ППО – 1 298 (+1);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 130 711 (+1 551);
  • крилатих ракет – 4 270 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 77 969 (+235);
  • спеціальної техніки – 4 070 (+0).

Втрати ворога станом на 11 лютого / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Яких ще втрат нещодавно зазнала Росія?

  • У ніч на 10 лютого українські військові вгатили по центру підготовки пілотів БпЛА та виробництву FPV-дронів на окупованій частині Запорізької області. Окрім атак на окупованих територіях, успіхи були досягнуті й на території Росії, зокрема біля Тьоткіного Курської області.

  • Днем раніше, 9 лютого, Сили оборони України завдали ударів по військових об'єктах у Ростові, Суджі та на тимчасово окупованих територіях. Внаслідок однієї з атак було знищено близько 6 тисяч FPV-дронів, а також пошкоджено інші контейнери з безпілотниками.

  • Генштаб ЗСУ підтвердив пошкодження об'єктів на полігоні Капустин Яр у Росії. Під удар потрапили технічна споруда для обслуговування балістичних ракет середньої дальності, монтажний корпус та склад МТЗ.