Про це в етері Армія TV розповів заступник командира 3-го штурмового батальйону 33-го окремого штурмового полку з позивним "Яник".

На Запоріжжі росіяни зазнають втрат

У Запорізькій області активність ворожих військ діє хвилеподібно. Кілька днів на цій ділянці фронту може спостерігатись низька активність із поодинокими штурмами чи наступами за участю невеликих груп.

Після цього ворог переходить до масованіших атак – групами або навіть із застосуванням мотоциклів, які одразу попадають під приціл українських FPV-дронів чи бомберів.

Воно так хвилями проходить. Але в більшості вони навіть не доїжджають до наших позицій. На полях дуже багато оптоволокна, і у них просто передні колеса забивається оптоволокном, і вони падають. Плюс мінування і FPV. На мінуваннях підриваються. Підривів дуже багато,

– зазначив "Яник".

Зазначимо, що ворожі підрозділи щонайменше тричі перекидали свої війська з-під Куп'янська. Імовірно, ворог відмовився від ідеї захоплення цього міста найближчим часом.

Водночас українські підрозділи мають успіхи на Великобурлуцькому напрямку. Сили оборони там відтиснули противника до кордону та звільнили два населені пункти, а сам напрямок фактично повернувся до рівня річної давності.