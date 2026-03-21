Про нові ураження поінформували в Генштабі ЗСУ.

По чому поцілили Сили оборони?

Зазначається, що українські бійці змогли атакувати пункт управління підрозділу зі складу центру "Рубікон" у Маріуполі на Донеччині.

Також під ударом були ремонтний підрозділ російської армії у Хліборобному на ТОТ Запорізької області й командно-спостережний пункт підрозділу росіян в Парасковіївці Донецької області.

У Генштабі наразі уточнюють масштаби завданих збитків та втрат противника.

Сили оборони України продовжать завдавати ураження по важливих військових об’єктах противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території Росії до повного припинення збройної агресії проти України,

– йдеться у повідомленні Генштабу.

