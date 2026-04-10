Яскравим і показовим є використання безпілотників під час бойових дій у кілзоні. Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів 24 Каналу, що застосування там різних видів БпЛА є на аналогічному рівні, як у Сил оборони, так і противника.

Як Україна посилює фронт дронами?

Віктор Трегубов підкреслив, що за останні кілька місяців українським силам вдалось вибудувати ефективну інфраструктуру. Засвоєння безпілотників стало доволі ефективним.

Їх (дрони – 24 Канал) застосовують не тільки для того, щоб вбити ворожу піхоту, але її для того, щоб бити ворожу логістику вглиб,

– сказав речник Угруповання об'єднаних сил.

За його словами, це був той досвід, який Силам оборони треба було перейняти у противниках, бо окупанти ефективно використовували його. Україні це вдалось.

Цікаво. Українські безпілотники завдають потужних ударів по території Росії та тимчасово окупованих територіях. Серія вибухів пролунала в ніч на 10 квітня 2026 року. Російська протиповітряна оборона намагалась відбити атаки, проте успіхи були не завжди.

В деяких аспектах наші військові здобули перевагу, перевершивши досвід противника у застосуванні дронів.

У нас зараз більш ефективно вибудовані СБС (Сили безпілотних систем – 24 Канал) як структура. Це дозволяє нам мати певний контроль над кілзоною,

– зауважив Віктор Трегубов.

Крім того, він додав, що поки немає потепління і відповідно "зеленки", коли розпускаються листя на деревах, чого чекали окупанти.

Як Україна використовує дрони на фронті?