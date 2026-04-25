Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил в разговоре с 24 Каналом, что оккупанты не имеют возможности полуокружить Сумы по объективным причинам. Напомним, что враг также пытался продвинуться на Сумщине, используя газовые трубы, как он раньше делал, в частности на Харьковщине и в Курской области России.

На каком расстоянии от границы продвинулся враг на Сумщине?

Трегубов отметил, что россияне за полгода на Сумщине, если где-то и прошли, то захватить им удалось лишь два населенных пункта в приграничье. Фактически враг углубился на 3 – 4 километра.

Заметим. Россиянам за много месяцев боев на Сумщине удалось оккупировать только населенные пункты в приграничье. Это – Грабовское и Миропольское.

"В то же время Сумы на этом направлении расположены от границы в зоне нашей ответственности на расстоянии 35 – 40 километров", – объяснил представитель Группировки объединенных сил.

Ситуация в Сумской области: смотрите на карте

Если посчитать, разница между 3 – 4 километра и 35 – 40 километров – существенная. Поэтому по словам Виктора Трегубова, говорить о каком-то полуокружении, мягко говоря, немного рано.

Что происходит в Сумской области?

В ГПСУ сообщили, что на Сумщине россияне постоянно пытаются атаковать украинские позиции. Однако Силы обороны отражают атаки противника в частности и районе Юнаковской общины в направлении Варачино.

Россияне предпринимают попытки расширить зону контроля вблизи Краснопольской и Миропольской общин и в Шосткинском районе. Однако врагу не удалось создать так называемую "буферную зону" благодаря сдерживающим действиям украинских сил.

Также по данным Института изучения войны (ISW) от 22 апреля, Силы обороны имели продвижение в Сумской области, а именно – на севере Андреевки – севернее Сум. Это означает, что украинское войско освободило Андреевку.

По мнению генерала армии Николая Маломужа, враг пытается отвлечь внимание ВСУ с обороны отвлечь внимание ВСУ с обороны в Донецкой области на другие направления. В частности на Сумскую область, где якобы существует угроза полуокружения Сум. Однако это, по его словам, часть российской информационной войны. А фактически у оккупантов нет возможностей для реализации этого.