Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Яка ситуація на основних напрямках фронту?

Сумський напрямок

Головною метою російських військ на Сумщині залишається створення так званої буферної зони вздовж державного кордону. Попри заяви ворога про просування, українські військові продовжують утримувати позиції на північний схід від Сум.

Геолокаційні кадри свідчать, що підрозділи ЗСУ діють південніше Миропілля, де раніше окупанти заявляли про свою присутність. Водночас російські воєнні блогери стверджують, що їхні війська змогли просунутися на південний схід від населеного пункту.

Харківщина

На півночі Харківської області та на напрямку Великого Бурлука росіяни продовжували штурмові дії, однак просунутися не змогли. Основною метою Кремля тут залишається відтиснення українських сил від кордону та створення буферної зони біля Бєлгородської області.

Крім того, Москва прагне наблизитися до Харкова настільки, щоб місто перебувало під постійною загрозою артилерійських ударів. Однак поки ворогу це не вдається.

Куп'янськ і Борова

На Куп'янському напрямку російські війська використовують тактику невеликих інфільтраційних груп. За даними ISW, українські сили виявили та ліквідували одну з таких груп поблизу Піщаного.

Росіяни також намагаються закріпитися на околицях Куп'янська та в районі Куп'янська-Вузлового. Водночас просування окупантів значно ускладнюють українські безпілотники, які активно працюють по живій силі та логістиці противника.

На напрямку Борової російські атаки також не дали результату. Навпаки, українські військові проводили контратаки поблизу Карпівки.

Лиманський та Слов'янський напрямки

На Лиманському напрямку російські війська здійснювали інфільтраційні операції, намагаючись проникнути в українську оборону. Втім, геолокаційні кадри показують, що ЗСУ завдали ударів по зайнятих росіянами позиціях на північному заході Лимана.

За даними ISW, після проникнення окупантів українські військові провели контратаки та відновили контроль над частиною територій.

Костянтинівський напрямок

Однією з найбільш напружених ділянок залишається район Костянтинівки та Дружківки. За даними українського військового оглядача Костянтина Машовця, Сили оборони очистили район Довгої Балки від російських розвідувальних груп. Водночас окупанти змогли просунутися на окремих ділянках на сході та південному заході від Костянтинівки.

Ключову роль тут відіграють українські дрони. Командир батальйону безпілотних систем повідомив, що російські війська фактично відмовилися від використання важкої бронетехніки на цьому напрямку через високі втрати.

ЗСУ розширили так звану "зону ураження" дронів до району Горлівки. Через це російським військовим доводиться долати значні відстані пішки, а логістика окупантів суттєво ускладнилася.

Покровський, Добропільський і Новопавлівський напрямки

На напрямку Добропілля російські війська проводили обмежені атаки, однак успіху не досягли.

Також без суттєвих змін минула доба на Покровському та Новопавлівському напрямках. Попри постійні штурми, російським військам не вдалося просунутися вперед. Водночас аналітики зафіксували нові спроби інфільтрації російських груп поблизу Олександрівки та Товстого.

Запорізький напрямок

На Гуляйпільському напрямку російські війська продовжували атаки, але просунутися не змогли. Натомість геолокаційні кадри свідчать про просування українських сил поблизу Лобкового на заході Запорізької області. Це одна з ділянок фронту, де ISW зафіксував територіальні успіхи ЗСУ.

Херсонщина та Крим

На Херсонському напрямку ворог безуспішно атакував поблизу острова Білогрудий. Водночас українські сили продовжують системно руйнувати логістичні маршрути між окупованими територіями та Кримом.

За словами військових ЗСУ, удар по мосту між Генічеськом та Арабатською стрілкою суттєво обмежив можливості російської армії з перекидання сил.

Крім того, супутникові знімки показали, що після українських ударів росіяни були змушені будувати понтонний міст поруч із Чонгарським мостом. Також окупаційна влада Криму змінила графік залізничного сполучення, що може свідчити про проблеми з безпекою транспортних маршрутів на півострів.

Що відомо про втрати ворога?

Українські захисники продовжують завдавати російській армії значних втрат по всій лінії фронту. За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1310 російських військових, а також знищили десятки одиниць техніки та озброєння противника.

Станом на ранок 11 червня загальні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 378 820 військовослужбовців.

Протягом доби українські військові знищили 6 російських танків та 10 бойових броньованих машин. Також ворог втратив 74 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню та 2 засоби протиповітряної оборони.

Відчутними залишаються збитки окупантів у безпілотній складовій. Лише за добу Сили оборони знищили 2120 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Крім того, українські військові ліквідували 9 наземних роботизованих комплексів, які російська армія дедалі активніше застосовує на полі бою.

Суттєвих втрат зазнала й військова логістика противника. За добу було знищено 326 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 10 одиниць спеціальної техніки.