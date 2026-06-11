Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Які втрати Росії на 11 червня?

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали:

Особовий склад – 1 378 820 (+1310 за добу)

Танки – 12 010 (+6)

Бойові броньовані машини – 24 727 (+10)

Артилерійські системи – 43 787 (+74)

РСЗВ – 1 859 (+2)

Засоби ППО – 1 416 (+2)

Літаки – 436

Гелікоптери – 353

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 342 651 (+2120)

Наземні робототехнічні комплекси – 1 628 (+9)

Кораблі/катери – 33

Підводні човни – 2

Автомобільна техніка та автоцистерни – 105 498 (+326)

Спеціальна техніка – 4 277 (+10)

Крилаті ракети – 4 733

Втрати ворога станом на 11 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яких втрат зазнала Росія через українські безпілотники?

Президент підбив підсумки першого року діяльності Сил безпілотних систем та наголосив на їхній ефективності. За його словами, за цей час українські безпілотники уразили російські цілі майже на 40 мільярдів доларів.

Зеленський зазначив, що створення СБС суттєво розширило можливості української армії та дозволило завдавати ударів по об'єктах, які раніше були практично недосяжними.

Водночас йдеться не лише про матеріальні збитки ворога. Використання дронів допомагає зберігати життя українських захисників і завдавати ударів по ключових елементах російської військової машини.

За словами президента, безпілотники дедалі активніше впливають на логістику окупантів, склади, пункти управління та інші військові об'єкти як на тимчасово окупованих територіях, так і в прикордонних районах Росії.

Окремо Зеленський відзначив ефективність так званих "мідлстрайків" – ударів по цілях у глибокому тилу противника. Саме вони дозволяють системно руйнувати логістичні маршрути російської армії та ускладнювати постачання військ.

Президент наголосив, що розвиток безпілотних технологій залишається одним із пріоритетів для української оборони. У Києві розраховують і надалі нарощувати виробництво дронів, розширювати можливості Сил безпілотних систем та збільшувати дальність і ефективність ударів по російських військових об'єктах.