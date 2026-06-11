Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Какие потери России на 11 июня?
Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:
- Личный состав – 1 378 820 (+1310 за сутки)
- Танки – 12 010 (+6)
- Боевые бронированные машины – 24 727 (+10)
- Артиллерийские системы – 43 787 (+74)
- РСЗО – 1 859 (+2)
- Средства ПВО – 1 416 (+2)
- Самолеты – 436
- Вертолеты – 353
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 342 651 (+2120)
- Наземные робототехнические комплексы – 1 628 (+9)
- Корабли/катера – 33
- Подводные лодки – 2
- Автомобильная техника и автоцистерны – 105 498 (+326)
- Специальная техника – 4 277 (+10)
- Крылатые ракеты – 4 733
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Потери врага по состоянию на 11 июня / Инфографика Генштаба ВСУ
Какие потери понесла Россия из-за украинских беспилотников?
Президент подвел итоги первого года деятельности Сил беспилотных систем и отметил их эффективность. По его словам, за это время украинские беспилотники поразили российские цели почти на 40 миллиардов долларов.
Зеленский отметил, что создание СБС существенно расширило возможности украинской армии и позволило наносить удары по объектам, которые ранее были практически недосягаемыми.
В то же время речь идет не только о материальном ущербе врага. Использование дронов помогает сохранять жизни украинских защитников и наносить удары по ключевым элементам российской военной машины.
По словам президента, беспилотники все активнее влияют на логистику оккупантов, склады, пункты управления и другие военные объекты как на временно оккупированных территориях, так и в приграничных районах России.
Отдельно Зеленский отметил эффективность так называемых "мидлстрайков" – ударов по целям в глубоком тылу противника. Именно они позволяют системно разрушать логистические маршруты российской армии и затруднять поставки войск.
Президент подчеркнул, что развитие беспилотных технологий остается одним из приоритетов для украинской обороны. В Киеве рассчитывают и в дальнейшем наращивать производство дронов, расширять возможности Сил беспилотных систем и увеличивать дальность и эффективность ударов по российским военным объектам.