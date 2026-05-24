Відео ураження полігону опублікував телеграм-канал Exilenova+. Він пише про близько 60 "двохсотих" загарбників.

Що відомо про удар по "Ахмату" у Курській області?

Видання "Мілітарний" проаналізувало відео. Попередньо, по полігону "Ахмата" було завдано удар за допомогою РСЗВ Himars.

Спершу розвідувальні дрони виявили російську активність на імпровізованому полігоні у прикордонні, а потім туди запустили декілька ракет.

Удар по спецбатальйону "Ахмат": відео містить чутливі кадри, +18

Довідка: Спецбатальйон "Ахмат" – це військове формування, пов'язане з Росгвардією та силовими структурами Росії, яке базується в Чечні.

Нагадаємо, що Сили безпілотних систем ЗСУ та СБУ атакували центр підготовки російського підрозділу "Север-Ахмат" у тимчасово окупованому Сніжному на Донеччині. Там окупанти навчали спецпризначенців і операторів дронів, а також збирали БпЛА.

За даними Роберта "Мадяра" Бровді, у ніч проти 20 травня по комплексу завдали 11 ударів. Після атаки здетонував боєкомплект у підвалі, що посилило руйнування. Попередньо повідомляється про ліквідацію 65 курсантів та начальника центру з позивним "Бурий".

ГУР провело комплексну операцію зі знищення бійців "Ахмату"

На початку травня стало відомо, що спецпідрозділ ГУР "Шаманбат" разом із 104 бригадою ТрО "Горинь" провели масштабну операцію проти підрозділу Росгвардії "Ахмат".

У ній допоміг агент, якого українська розвідка завербувала всередині російського підрозділу.

Колишній боєць "Ахмату" передавав ГУР інформацію про плани та пересування окупантів. Також він встановив у кімнаті для нарад пристрій для прослуховування, який доставили через фронт FPV-дроном. Завдяки цьому українські розвідники записували розмови командування підрозділу. Отримані дані дозволили ЗСУ точно бити по кадирівцях під час переміщень і в місцях скупчення.

За даними ГУР, за два місяці операції підрозділ "Ахмат" втратив 41 військового вбитими та 87 пораненими. Ще понад 100 найманців вважаються зниклими безвісти.

До слова, нещодавно у спецпідрозділі "Ахмат" викрили корупційну схему: російські військові платять від 500 тисяч рублів за переведення з інших частин. За даними руху "Атеш", окупанти йдуть на це, бо служба в "Ахматі" має чіткий термін, тоді як у більшості підрозділів контракт фактично безстроковий.

До схеми, за інформацією партизанів, причетне командування підрозділу, зокрема його командир Апті Алаудінов.