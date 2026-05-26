Така інформація дедалі частіше з'являється у російських медіа, які посилаються на статистичні дані.

Що відомо про посилення мобілізації в Росії?

З кінця березня 2026 року в країні-агресорці різко зросла кількість пошуків, пов'язаних із "мобілізаційними приписами". На початку квітня інтерес до теми досяг піку: користувачі активно шукали інформацію про терміни дії таких документів, порядок їх вручення та особливості оформлення.

Схожу тенденцію фіксували й російські пошукові сервіси. За даними статистики, інтерес до теми почав посилюватися ще восени 2025 року, а взимку й навесні 2026-го кількість запитів зросла в кілька разів.

Як зазначається, "мобілізаційний припис" оформлюється на підставі рішення призовної комісії та містить інструкції щодо дій у разі оголошення мобілізації – коли, куди і з чим людина має прибути.

Зазвичай такий документ вклеюють або додають до військового квитка. За повідомленнями, найчастіше ці приписи намагаються вручати резервістам, яких запрошують до військкоматів під приводом "уточнення даних".

Під час візиту їм можуть пропонувати вступ до резерву, підписання контракту або оформлення мобілізаційного документа.

При цьому були й інші випадки, коли в працівників великих компаній вилучали військові квитки з подальшим врученням повісток і пропозицією оформити відповідні приписи.

Один зі співрозмовників видання The Moscow Times стверджує, що військкомати активніше перевіряють громадян і формують списки людей, які потенційно можуть бути залучені до армії, називаючи це підготовкою до можливої ширшої мобілізації.

Як країна-агресорка втрачає ресурс на війні?

Беззаперечними є втрати Росії, яких завдає українська армія. За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни у 2022 році загальні втрати російської армії в особовому складі сягнули приблизно 1 357 950 військових, з яких понад тисячу – за останню добу.

Усе це – результат ефективних дій Сил оборони. Зокрема, нещодавно українські морські піхотинці здійснили атаку роєм FPV-дронів по будівлі в Олешках, яку російські військові використовували як пункт роботи операторів безпілотників.

Безпілотники вгатили якраз у момент, коли на позицію прибуло підкріплення: окупанти доставляли техніку, паливо та поповнювали особовий склад. Після серії влучань на об'єкті виникла масштабна пожежа, внаслідок якої споруда була майже повністю знищена. За наявною інформацією, ліквідовано 15 російських військових.

А на Вовчанському напрямку прикордонники теж вдарили по позиціях російських сил. Ціллю стали антени зв'язку, укриття, транспорт. Українські військові також виявили та уразили окупантів під час відпочинку в лісосмузі.