Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Яка мета російських ударів?

Згідно з оприлюдненою інформацією, російський президент Володимир Путін так досі і не відмовився від своїх військових цілей стосовно України, попри серію останніх невдач, які лише посилили внутрішню критику в країні.

Москва вважає, що повинна відповісти на удари, які Київ завдає із дедалі більшим успіхом. І зараз Росія бачить вікно можливостей, оскільки запаси перехоплювачів типу Patriot у Києва вичерпані,

– вважає директор берлінського відділення Центру Карнегі "Росія – Євразія" Олександр Габуєв.

Цього місяця Україні вдалося перехопити менш як третину балістичних ракет "Іскандер-М", а Росія більш ніж удвічі наростила їхнє застосування. Ситуація може бути ще складнішою у регіонах, які не прикриті системами Patriot.

Ба більше, Bloomberg пише, що наприклад, 18 травня протиповітряна оборона України не змогла збити жодну з 14 ракет "Іскандер-М", запущених по кількох областях. До слова, також тоді не вдалося збити ракети типу С-400.

Водночас аналітики, як зауважує видання, поки не можуть однозначно оцінити, чи здатна Росія принаймні фінансово підтримувати настільки масштабне використання балістичного озброєння упродовж тривалого часу.

У Bloomberg пояснили, що балістичні ракети, на відміну від деяких інших видів, значно складніше перехоплювати через їхню високу швидкість та круту траєкторію польоту, яка залишає системам ППО мало часу на реагування.

Зокрема, найбільшу загрозу становлять вищезгадані російські ракети типу "Іскандер-М", тоді як крилаті ракети, які рухаються на нижчих висотах, українська протиповітряна оборона здатна збивати значно ефективніше.

Видання пише, що частка ракет "Іскандер-М" у російських атаках скоротилася з 55% у січні до менш ніж 30% у березні, однак згодом знову почала зростати і в травні перевищила 41%, що свідчить про посилення балістичних ударів.

Як Росія посилює ракетні удари?

Всесвітня продовольча програма ООН (WFP) повідомила про російську атаку по їхньому складу з гуманітарною продукцією у Дніпрі, унаслідок чого, на жаль, було знищено багато товарів, призначених для прифронтових регіонів.

Напередодні Росія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Одеському регіону, пошкоджень зазнав об'єкт інфраструктури в одному з районів міста. Відомо про наявність постраждалих, а також загиблого через атаку.