Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Какова цель российских ударов?

Согласно обнародованной информации, российский президент Владимир Путин так до сих пор и не отказался от своих военных целей в отношении Украины, несмотря на серию последних неудач, которые только усилили внутреннюю критику в стране.

Москва считает, что должна ответить на удары, которые Киев наносит со все большим успехом. И сейчас Россия видит окно возможностей, поскольку запасы перехватчиков типа Patriot у Киева исчерпаны,

– считает директор берлинского отделения Центра Карнеги "Россия – Евразия" Александр Габуев.

В этом месяце Украине удалось перехватить менее трети баллистических ракет "Искандер-М", а Россия более чем вдвое нарастила их применение. Ситуация может быть еще сложнее в регионах, которые не прикрыты системами Patriot.

Более того, Bloomberg пишет, что например, 18 мая противовоздушная оборона Украины не смогла сбить ни одну из 14 ракет "Искандер-М", запущенных по нескольким областям. К слову, также тогда не удалось сбить ракеты типа С-400.

В то же время аналитики, как отмечает издание, пока не могут однозначно оценить, способна ли Россия по крайней мере финансово поддерживать столь масштабное использование баллистического вооружения в течение длительного времени.

В Bloomberg объяснили, что баллистические ракеты, в отличие от некоторых других видов, значительно сложнее перехватывать из-за их высокой скорости и крутой траектории полета, которая оставляет системам ПВО мало времени на реагирование.

В частности, наибольшую угрозу представляют вышеупомянутые российские ракеты типа "Искандер-М", тогда как крылатые ракеты, которые движутся на низких высотах, украинская противовоздушная оборона способна сбивать значительно эффективнее.

Издание пишет, что доля ракет "Искандер-М" в российских атаках сократилась с 55% в январе до менее чем 30% в марте, однако впоследствии снова начала расти и в мае превысила 41%, что свидетельствует об усилении баллистических ударов.

Как Россия усиливает ракетные удары?

Всемирная продовольственная программа ООН (WFP) сообщила о российской атаке по их складу с гуманитарной продукцией в Днепре, в результате чего, к сожалению, было уничтожено много товаров, предназначенных для прифронтовых регионов.

Накануне Россия нанесла комбинированный ракетно-дроновой удар по Одесскому региону, повреждениям подвергся объект инфраструктуры в одном из районов города. Известно о наличии пострадавших, а также погибшего из-за атаки.