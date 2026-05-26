По складу с гуманитарной продукцией оккупанты запустили баллистическую ракету "Искандер" с высокоточным наведением. Об этом сообщила Всемирная продовольственная программа ООН (WFP).

Что известно об уничтоженном складе ООН в Днепре?

Из-за удара была потеряна крупная партия продуктов питания, предназначенных для жителей прифронтовых районов. На складе хранилась гуманитарная помощь, которой должно было хватить для 130 тысяч человек. Ее стоимость оценивают примерно в 1,4 миллиона долларов.

Сейчас специалисты WFP осматривают место атаки и устанавливают масштабы повреждений зданий, транспорта и гуманитарных запасов.

К счастью, работники организации не пострадали.

В организации заявили, что атаки на гуманитарных работников, которые пытаются спасать мирных жителей, пострадавших от войны, являются преступлением и нарушением международного гуманитарного права.

Последствия удара по складу в Днепре / Фото WFP

К слову, этот склад не первый раз подвергается российскому обстрелу. В ноябре 2025 года он был поврежден в результате атаки дрона.

За последние 18 месяцев WFP зафиксировала более 84 случаев повреждения складов, транспорта, пунктов выдачи помощи и имущества гуманитарных партнеров по всей Украине.

Напомним, что около 13:00 враг нанес удар баллистикой по Днепру. В результате атаки пострадали четыре человека, двое из них – в тяжелом состоянии. Это 18-летний и 45-летний мужчина.