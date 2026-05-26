По складу з гуманітарною продукцією окупанти запустили балістичну ракету "Іскандер" з високоточним наведенням. Про це повідомила Всесвітня продовольча програма ООН (WFP).

Що відомо про знищений склад ООН у Дніпрі?

Через удар було втрачено велику партію продуктів харчування, призначених для жителів прифронтових районів. На складі зберігалася гуманітарна допомога, якої мало вистачити для 130 тисяч людей. Її вартість оцінюють приблизно у 1,4 мільйона доларів.

Зараз фахівці WFP оглядають місце атаки та встановлюють масштаби пошкоджень будівель, транспорту і гуманітарних запасів.

На щастя, працівники організації не постраждали.

В організації заявили, що атаки на гуманітарних працівників, які намагаються рятувати мирних жителів, постраждалих від війни, є злочином і порушенням міжнародного гуманітарного права.

Наслідки удару по складу в Дніпрі / Фото WFP

До слова, цей склад не перше зазнає російського обстрілу. У листопаді 2025 року він був пошкоджений внаслідок атаки дрона.

За останні 18 місяців WFP зафіксувала понад 84 випадки пошкодження складів, транспорту, пунктів видачі допомоги та майна гуманітарних партнерів по всій Україні.

Нагадаємо, що близько 13:00 ворог завдав удару балістикою по Дніпру. Внаслідок атаки постраждали четверо людей, двоє з них – у важкому стані. Це 18-річний і 45-річний чоловік.