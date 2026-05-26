Вперше за час війни російський режим перейшов від наступу до самозахисту. Я зараз не про фронт. Я про внутрішню логіку дій, наслідком яких стала нав'язлива спроба сконцентруватися в обстрілах, перш за все на центрі Києва. Про це пише Вадим Денисенко.

Театр одного глядача

В основі цієї логіки лежать три аспекти.

1. Психологія самого Володимира Путіна, який розуміє, що його принизили і він має відповісти за приниження.

2. Бажання сподобатися "ура-патріотам" і частині військових, які все більше перетворюються на опозицію Путіну. Вони чотири роки просять Путіна бити по центрах прийняття рішень. Удари такі були, але росіяни все ж не дозволяли собі аж так бездумно і в таких кількостях використовувати ракети. Зараз, схоже, прийняте рішення зробити кілька хвиль таких масованих атак, навіть якщо потім треба буде накопичувати кілька місяців відповідні запаси.

Тут нема воєнної логіки. Повторюся – це логіка театру для одного глядача, якому це страшенно має сподобатися. Мені здається, хоч тут я і не спеціаліст, атак, подібних до попередньої не може бути більше як 3 – 4. Більше просто нема ресурсу.

Минулого тижня Путін звернувся до українських військовослужбовців з закликом здаватися. Опосередковано це говорить про ті ілюзії, які концентруються в його голові. І які доносить йому вище військове керівництво.

Ідеальним проміжним завершенням такої ракетної операції для Кремля, ймовірно, мало б бути пряме попадання в будинок Офісу Президента і в ідеалі, щоб потім США та ЄС почали тиснути на Україну, аби та просила мир чи хоча б новий раунд переговорів.

Ще раз: це не логіка війни. Це логіка театру одного глядача. Але ця логіка – не про останній, завершальний етап війни. Це логіка дрібної тактики на наступний місяць. Якщо бути більш точним – це логіка піару, а не війни. На жаль, дуже чорного для нас піару. Повторюся, автори цієї ідеї вважають, що після цього наступить злам не в війні, а в переговорах.

У російських елітах поки не існує ніякого бунту. Досі вони вовтузилися і вовтузяться між собою заради одного: отримати добро від Путіна, як головного арбітра. Зараз зросла кількість незадоволених новими правилами арбітражу, які передбачають різке обмеження кількості недоторканних.

Але логіка Путіна полягає в тому, що недоторканність 30 людей з його найближчого оточення плюс вищої ланки ФСБ та ФСО уберігає його від будь-яких переворотів. І в цьому є серйозний резон.

Ми справді наблизилися до появи елітної фронди. Але її ще точно немає і зробити так, щоб її не стало – головне завдання Путіна. При цьому Захід, видається, не мислить категоріями спроб створити цю саму фронду. Захід мислить в категоріях вічності Путіна. А це, безумовно впливає на російські еліти.