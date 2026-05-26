Росія завдала удару через тиждень після попереднього. Тобто вона накопичила ракети і застосували їх. Про це пише Олексій Копитько.

Що насправді Росія отримала від масованої атаки по Україні?

Жодної "відплати" тут немає. Це частина плану. Чи хтось у здоровому глузді вважає "відплатою" удар "Орешником" по гаражах у Білій Церкві? Це ж нісенітниця. Цю атаку треба розглядати в ланцюжку:

заява (бо оцінки самого факту та результатів спірні) про випробування комплексу "Сармат" 12 травня;

три комбіновані удари по Україні за 10 днів із застосуванням 167 ракет та "Орешника";

ядерні навчання Росії та Білорусі;

післясмак від візитів до Китаю;

загроза країнам Балтії;

миротворча істерія Олександра Лукашенка.

Це очевидна ескалація, яка вирішує певні завдання. По-перше, грає роль демонстрації сили зовнішній аудиторії. На Заході почали міркувати про проблеми Росії на фронті, в економіці, про збільшення ударів України вглиб Росії та на невдоволення російського населення. Ось Кремль і показує колективному Заходу, що може "зробити боляче". А старшим товаришам у Китаї – що він має "карти".

По-друге, це спроба заперечити в Росії негативний сигнал про вразливість Москви, який виник після дозволу на проведення параду, а продовжився з ударом по Московському НПЗ і низці об'єктів у Московській області.

У Москві – "кощеєва смерть" із погляду підтримки війни. Зміна настроїв у столиці різко ускладнить продовження військової авантюри, яка втрачає популярність. Російські регіони чітко інтерпретували удари по Москві як ознаки слабкості Кремля. Ось Кремль і намагається створити позитивну картинку, трясучи "ядерною палицею" та атакуючи житлові будинки і ринки у Києві.

По-третє, це акція залякування громадян України. Мовляв, продовжите чинити опір – біди в тилу стане ще більше.

Ці три завдання та досягнуті результати розберу трохи нижче. Хочу зробити акцент на найголовнішому – військовому – результаті для Росії.

Четверте завдання – це тренування, навчання.

Росіяни вже тричі застосували БРСД у бойових умовах проти реальної ППО. Такі тренування допомагають покращувати ракету.

Росіяни тренуються долати ешелоновану систему ППО/ПРО, що охоплює інструменти раннього попередження (американські та європейські), наземні комплекси ППО (включно з Patriot PAC-3, IRIS-T, NASAMS тощо.), авіацію (радянську та західну), дрони-перехоплювачі, засоби РЕБ.

Росіяни тренуються координувати атаки дронів і ракет, які запускаються з моря, різними НРК, а також тактичною і стратегічною авіацією.

Прямі військові збитки нічної атаки (крім людських жертв) – дуже малі. А ось обсяг накопичених знань – вражаючий. Що тут важливо?

По-перше, на Заході ніхто не має схожих знань.

По-друге, ці знання миттєво стають спільним надбанням коаліції автократів та диктатур (Китай, Росія, Іран, КНДР, Білорусь…). Вони будуть застосовуватись вже не проти України.

Звідси йдуть висновки, до яких напевно давно дійшли ЄС та США, але з різних причин не озвучують. Суть: підготовчі заходи, які запроваджує Європа як гіпотетичний захист від Росії – це явний глухий кут.

Яке рішення врятує Європу?

Припустимо, що раптово встановлюється режим припинення вогню, який сяк-так тримається, скажімо, пів року. Щоб його забезпечити навіть трохи послаблюють якісь санкції. Нескладно порахувати, скільки дронів і ракет накопичить Росія за відведений час. Рік перемир'я – тисячі ракет та десятки тисяч дронів. Чи готова Європа це взяти на себе? З урахуванням, що Росія крок перед, а найбоєздатніша ППО в ЄС зараз в Естонії?

Рішення полягає не у тому, щоб симетричного врівноважити військовий потенціал з Росією. Це неможливо, бо Росія має знання і досвід, яких у Європи не буде. А а в тому, щоб:

знищити військовий потенціал Росії та не допустити його відновлення;

змінити політичну конструкцію у Росії.

Рішення у тому, щоб перенести війну на територію Росії та її світові комунікації. У чому Україна намагається переконати партнерів з початку повномасштабного вторгнення, а як превентивні заходи – ще до 2022 року.

Що робить Україна?

Днями ЦСО "А" СБУ успішно атакував НПЗ "Второво" у Володимирській області. Там горів щонайменше один великий резервуар. Важливість цієї атаки в тому, що СБУ рухається за українським планом, якому Росія не може нічого надійно протиставити, а завдані цією атакою збитки позначаться на стійкості системи забезпечення паливом у Московському регіоні.

Атака відбулася у момент, коли Росія завдавала ударів по житлових будинках в Україні, тож російське ППО нездатне захистити російську територію.

Усе це – не тільки практичний внесок у відбиття агресії, а й безцінний досвід, якого, крім Сил оборони України, більше ні в кого немає.

Що робить Європа?

Кличе Росію у Венецію, нагороджує в Каннах, шукає підходи до пом'якшення нафтогазових санкцій, мурижить Україну вбивчими для сучасного світу вимогами тощо. Слова солідарності та засудження Росії від європейських лідерів – це чудово. Але слова давно нічого не означають.

Що зробила Росія у ніч на 24 травня в Києві?

Вбила та поранила цивільних. Постраждали:

житлові будинки (десятки, одна багатоповерхівка зруйнована);

Національний музей "Чорнобиль" (до 40% експозиції втрачено);

об'єкти у державному заповіднику "Давній Київ";

Національний художній музей (який ми всі любимо);

Музейно-виставковий центр "Український дім";

Національна бібліотека імені Ярослава Мудрого;

Національна філармонія України;

будівля, де розташовані кілька гуманітарних інститутів НАНУ (літературознавство, мовознавство, історія, сходознавство тощо);

будівля Малої опери (на Лук'янівці).

Знищений торговий центр та ринок, пошкоджено вхід до станції метро "Лук'янівська". Військових цілей – нуль.

Який меседж ми маємо донести Заходу?

Усі професійні спільноти (від музикантів до бізнесу) по своїх каналах повинні повідомляти партнерам наступне.

Росіяни тренуються на нас, але сфера застосування – вже давно ширша за Україну (FPV "Хезболли" проти ізраїльських танків – найпримітивніше). Росія наростила засоби повітряного терору, з якими Європа без України можете зробити приблизно нічого. У Кремлі це сприймають саме так.

На землі проти новітньої тактики російського проникнення Європа також може зробити приблизно нічого (доведено кількома навчаннями з участю українських підрозділів).

Як наслідок: незалежно від уявлень європейців про стан справ у Росії, Кремль, ймовірно, вважає шлях військової ескалації в Європі одним із реальних способів швидко перевернути дошку і вийти на широке коло домовленостей. Без жорстких превентивних заходів запобігти такому розвитку подій не можна.

Шлях: всебічна військова інтеграція з Україною, підтримка оборонних зусиль України, бездоганний режим санкцій, силова блокада морських комунікацій Росії. Росія точно залякуватиме Захід, але шантаж можна зупинити тільки силою.

Це найкоротша дорога до нормалізації та миру. Інакше ставки тільки зростатимуть.