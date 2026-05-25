Про це мовиться в статті Forbes.

Чому падає рейтинг Путіна?

Журналісти проаналізували, як вплинула зміна методики соцопитування в Росії на рейтинг підтримки Путіна. І говорять, що це додало диктаторові тільки один пункт. Тобто рейтинги Путіна все одно найнижчі з початку повномасштабного вторгнення.

До того ж росіяни бояться висловлюватися проти Путіна, а, відповідно до нової методики, соціологи приходять додому.

Причини зниження рейтингу прості – це затягування беззмістовної війни проти України, інфляція та зростання цін, відключення інтернету.

Половина країни також страждає від відключень електроенергії та опалення, дефіциту ліків та ударів безпілотників. Цілих 70 відсотків росіян перебувають у зоні досяжності українських безпілотників. (...) Але ще гірше для Кремля те, що, за оцінками опитаних росіян, інфляція зросла на 15 відсотків, причому понад половина респондентів, опитаних у квітні, стверджували, що інфляція була "дуже високою", тоді як ще 30 відсотків назвали її помірною,

– ідеться в матеріалі.

Та саме обмеження інтернету ЗМІ назвало найбільшою причиною зниження підтримки Путіна. Через ці заборони особливо постраждав малий бізнес, який не може зв'язатися з клієнтами.

Відключення інтернету є колективним покаранням, яке негативно впливає не лише на політичних опонентів та протестні групи, а й на суспільство в цілому. Раніше Росія блокувала лише певні платформи та вебсайти – стратегія, що називається чорним списком. На знак зменшення легітимності Росія зараз перейшла до моделі білого списку – закриваючи майже все, залишаючи доступною лише певну групу сервісів для здійснення більшого контролю над інфраструктурою,

– наголосило ЗМІ.

Заборона інтернету стала останньою краплею. Росіяни більше бояться цього, аніж українських дронів. Їхнє звичайне життя безповоротно змінилося, адже сплатити онлайн, викликати таксі чи кур'єра, доїхати за Яндекс-картою стало неможливо.

Цифрові обмеження для народу та дедалі більша ізоляція самого лідера держави непомильно вказують на те, що Росія – диктатура.

Навіть близьке коло Путіна відмовляло його від таких кроків. Важливо, що на тлі цього зростає конфлікт між силовиками та "цивільними" елітами в Росії.

Речник Кремля Дмитро Пєсков та перший заступник керівника адміністрації Сергій Кирієнко намагалися відрадити Путіна від введення таких жорстких обмежень, побоюючись, що це викличе негативну реакцію, але безрезультатно. Кирієнко, що нехарактерно для нього, публічно зауважив: "Неможливо заборонити все". Але Путін насправді слухає лише спецслужби. Він оточений військовими генералами, які кажуть йому те, що він хоче чути, – що Донбас буде взято до кінця року (маячня) і що відключення інтернету є необхідним злом,

– акцентували Forbes.

Медійники припустили: цивільні еліти завдяки "нетиповому падінню рейтингу в державних опитуваннях намагаються дати зрозуміти, що блокування інтернету – погана ідея". Але це не вплинуло на прихильників жорсткого курсу у ФСБ.

Видання нагадало, що деякі авторитарні режими "часто толерують обмежену цифрову відкритість, оскільки високі показники можуть підтримувати політичну пасивність" людей. І звернуло увагу, що дії Кремля можуть викликати саме те невдоволення, яке Москва сподівається придушити.