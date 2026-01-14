Він просував тези про захоплення міста, але Сили оборони розвіяли цей міф. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що на цьому напрямку ефективно працює досвідчена бригада.

Про успіхи ЗСУ у Куп'янську

За словами полковника запасу ЗСУ, намагання Кремля окупувати Куп'янськ були від початку провальною військовою авантюрою. На правому березі ворог створив плацдарм, але він не був стійким та ефективним, щоб дати можливість противнику просуватись далі.

Тому плани Москви щодо захоплення міста – це виключно політичні бажання, які Путін використовував для інформаційної пропаганди. Диктатор хотів довести не лише світу, а й росіянам, що війна має позитивну динаміку для Росії.

За минулий рік ворог не захопив повністю ні одного важливого вузла. Росіяни підходили, але не вибивали ЗСУ. Тому Путін був змушений вигадати казки про окупацію Покровська і Куп'янська, кинувши туди додаткові сили. Зараз їх розбирають на молекули (Сили оборони зачищають місто від ворога). Наші встановили український прапор над будівлею міської ради Куп'янська, тобто плюнули Путіну в обличчя,

– наголосив він.

Світан додав, що на цьому напрямку працює бригада "Хартія" та військові з Південної Америки, які ефективно знищують ворожі групи.

Ситуація в Куп'янську: дивіться на карті

Зауважте! Раніше Світан також повідомив, що правий берег Куп'янська буде зачищений від окупантів найближчим часом.

Що ще відомо про обстановку в місті?