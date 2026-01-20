Пока российские солдаты пытаются проникнуть в город через газопровод, ВСУ постоянно караулят их и ликвидируют. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на WP.

Какая ситуация в Купянске сейчас?

Сильный снегопад в Украине создал сложные условия на линии фронта.

На Харьковщине российские войска одевают белый камуфляж, чтобы попытаться слиться со снегом. Они также ищут тепла и укрытия, что выдает их позиции, как это произошло с одним из оккупантов, которого выдал клуб дыма. Он зашел в заброшенный дом, разжег огонь, попал в поле зрения украинского дрона и погиб.

Других солдат из его группы убили за несколько часов до того, когда те выползали из неисправного газопровода в Купянске, ища путь к центру города, который Россия ложно утверждает, что контролирует.

Это интенсивное преследование отдельных российских солдат, которые пытаются проникнуть в Купянск, было ключевым в стратегии Украины по укреплению контроля над большей частью города в последние месяцы - впечатляющий поворот после того, как прошлым летом казалось, что оно готово к падению,

– отмечает издание.

К сожалению, Украина также там понесла значительные потери и сталкивается с ухудшением боевых условий при минусовой температуре и снега.

Какие военные цели Путина?

В последние месяцы Москва показала, что готова потратить огромные человеческие ресурсы и оборудование, чтобы попытаться захватить Купянск повторно. Это свидетельствует о том, что военные цели Путина продолжают выходить далеко за пределы Донбасса.

Как пишет WP, Россия также могла попытаться использовать город "как разменную монету", чтобы заставить Киев торговать украинской территорией в других местах.

Полковник Максим Голубок, начальник штаба 2 корпуса Национальной гвардии, в состав которого входит бригада "Хартия", заметил, что успех Украины в Купянске дает Зеленскому карты в переговорах.

Что происходило ранее в Купянске?

Россия сначала захватила Купянск в 2022 году, но потеряла контроль над городом во время наступления ВСУ позже в том же году.

С тех пор она никогда не отказывалась от его возвращения и активизировала свои усилия в 2025 году, когда украинская оборона ослабла и начались мирные переговоры.

Тогда Украина сосредоточилась на интенсивных боях в других местах, в частности в Донецкой области. А Россия тем временем обнаружила слабые места в обороне Купянска.

Внезапное наступление застало украинские войска врасплох, и фронт чуть не развалился. Украинские командиры подняли срочную тревогу, предупредив чиновников, что город будет окружен и упадет, если немедленно не прислать туда квалифицированное подкрепление.

Если бы Купянск Украина потеряла бы, то это перекрыло бы ключевые логистические маршруты.

"Это контрнаступление на северо-востоке, которое продолжается, является одним из немногих конкретных успехов Киева на поле боя за прошлый год и доказывает, что украинские войска, будучи должным образом вооруженными и организованными, все еще могут отбросить российские силы", – пишут в издании.

Сколько надо времени, чтобы зачистить Купянск?

Командиры украинских бригад и батальонов, которые воюют за Купянск, заявили, что сейчас они участвуют в миссиях "поиска и уничтожения", чтобы ликвидировать менее 100 российских пехотинцев, которые все еще разбросаны по центру города, а также остановить поток новоприбывших с восточной стороны реки Оскол.

Это как бить крота. Мы держим молоток, а эти кроты постоянно появляются,

– отметил Максим Голубок.

При нынешних темпах полная очистка города может занять еще 6 месяцев. Оккупанты могут прятаться под лестницей или в других небольших щелях, а потом открывать огонь по украинским войскам, дестабилизируя район, который они считали чистым.

"Купянск – большой город. Даже 100 человек в подвалах можно искать месяцами", – отметил командир подразделения дронов в бригаде "Ахиллес".

Тем не менее, он считает, что предотвращение перемещения тяжелого оборудования Россией в Купянск и ограничения имеющихся войск примерно одним квадратным километром в пределах города "очевидно является большой и заметной победой".

"К сожалению, их не больше", – одновременно считает он.

