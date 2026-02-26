Офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук пояснив 24 Каналу, що за оцінками Інституту вивчення війни, Слов'янсько-Краматорська кампанія для росіян не завершиться раніше 2027 року.

Дивіться також: ISW заявляє про ймовірну окупацію Покровська: в УВ "Схід" розповіли, що відбувається насправді

Як утримання Покровська стримує сили ворога на Донбасі?

Попри гучні прогнози про падіння Покровська ще восени 2025 року, агломерація досі не захоплена – 7-й корпус ДШВ провів колосальну роботу з виснаження ворога. Покровсько-Мирноградський напрямок залишається найгарячішим за кількістю бойових зіткнень, і росіяни продовжують марнувати там свої сили та ресурси.

Ми змусимо ворога втрачати якомога більше ресурсів, але робитимемо це обережно, щоб не виснажити власний особовий склад і резерви,

– зазначив Ткачук.

На півдні ворог вже готував плацдарм і ударний кулак для наступу на Запоріжжя по Степногірському, Оріхівському напрямках і з боку Гуляйполя.

Успішні контрдії України на півдні збили темп росіян і стабілізували фронт, поставивши ворога перед дилемою: або витрачати час на відновлення втрачених позицій, або атакувати Запоріжжя з менш вигідних рубежів, ризикуючи резервами. В обох випадках Росія програє – або час, або позиції.

Росія вже тисне на Слов'янсько-Краматорську агломерацію з боку Лимана і Костянтинівки, але для повноцінного наступу їй потрібно вивільнити сили з-під Покровська. Саме тому Україна продовжує утримувати там позиції, щоб виснажувати ворога і не дати йому перекинути сили на донецький напрямок.

"На Слов'янсько-Краматорську агломерацію в нас ще з 2014 року розбудований потужний оборонний пояс, де ми зможемо так само виснажувати ворога. За оцінками Інституту вивчення війни, росіяни щорічно втрачають там понад 400 тисяч особового складу суттєво підривають їхні бойові спроможності", – сказав Ткачук.

Зверніть увагу! Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов переконаний, що Росія не зможе захопити всю Донецьку область ні до квітня, ні навіть до літа. За його словами, заяви про нібито безмежний людський ресурс окупантів – перебільшення. Україна ж утримує ключову агломерацію регіону (Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка), що суттєво ускладнює реалізацію планів ворога.

Що відомо про ситуацію на фронті?