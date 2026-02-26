Офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук объяснил 24 Каналу, что по оценкам Института изучения войны, Славянско-Краматорская кампания для россиян не завершится раньше 2027 года.

Как удержание Покровска сдерживает силы врага на Донбассе?

Несмотря на громкие прогнозы о падении Покровска еще осенью 2025 года, агломерация до сих пор не захвачена – 7-й корпус ДШВ провел колоссальную работу по истощению врага. Покровско-Мирноградское направление остается самым горячим по количеству боевых столкновений, и россияне продолжают тратить там свои силы и ресурсы.

Мы заставим врага терять как можно больше ресурсов, но делать это осторожно, чтобы не истощить собственный личный состав и резервы,

– отметил Ткачук.

На юге враг уже готовил плацдарм и ударный кулак для наступления на Запорожье по Степногорскому, Ореховскому направлениям и со стороны Гуляйполя.

Успешные контрдействия Украины на юге сбили темп россиян и стабилизировали фронт, поставив врага перед дилеммой: либо тратить время на восстановление утраченных позиций, либо атаковать Запорожье с менее выгодных рубежей, рискуя резервами. В обоих случаях Россия проигрывает – или время, или позиции.

Россия уже давит на Славянско-Краматорскую агломерацию со стороны Лимана и Константиновки, но для полноценного наступления ей нужно высвободить силы из-под Покровска. Именно поэтому Украина продолжает удерживать там позиции, чтобы истощать врага и не дать ему перебросить силы на донецкое направление.

"На Славянско-Краматорскую агломерацию у нас еще с 2014 года построен мощный оборонительный пояс, где мы сможем так же истощать врага. По оценкам Института изучения войны, россияне ежегодно теряют там более 400 тысяч личного состава существенно подрывают их боевые возможности", – сказал Ткачук.

Обратите внимание! Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов убежден, что Россия не сможет захватить всю Донецкую область ни до апреля, ни даже до лета. По его словам, заявления о якобы безграничном человеческом ресурсе оккупантов – преувеличение. Украина же удерживает ключевую агломерацию региона (Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка), что существенно усложняет реализацию планов врага.

Что известно о ситуации на фронте?